A Bergamo, dal 15 al 23 aprile 2023 il Festival Orbe Terracqueo

(mi-lorenteggio.com) Bergamo, 14 aprile 2023 – È stata presentata questa mattina la prima edizione del Festival internazionale dedicato ai problemi climatici della Terra, organizzato da Associazione Climarte, con Cinema e Arte, Comune di Bergamo e Provincia di Bergamo.

La Conferenza Stampa si è svolta presso la Sala Cavalli di Palazzo Frizzoni – Comune di Bergamo.

Hanno presenziato:

Comune di Bergamo

Assessora al Verde Pubblico Marzia Marchesi

Associazione Climarte

Roberto Gualdi

Cooperativa Sociale Alchimia

Presidente Nadia Pautasso

Associazione Amici del Moyamoya

Presidente Giuseppina Rossi

Legambiente Bergamo

Membro del Direttivo Cinzia Terruzzi

Maestro Alfredo Conti

Band Ottocento

Luigi Suardi e Fernando Tovo

Sulla scia dell’attenzione ai problemi climatici e ambientali, nella città di Bergamo nasce un nuovo appuntamento, che va in scena attorno alla Giornata Mondiale della Terra: per un’intera settimana ORBE TERRACQUEO affronta con arte le tematiche ambientali.

ORBE TERRACQUEO propone proiezioni di cortometraggi in lingua originale per far scoprire al pubblico come registi da tutto il mondo leggono le problematiche del cambiamento climatico.

12 sono i film proiettati presso la sala Galmozzi di Bergamo, dal 18 al 20 aprile, dalle ore 17,00 e riproposti online sul nostro canale YouTube alle ore 21,00.

Sabato 22 aprile, Giornata mondiale della Terra, sono in programma 24 film in lingua originale: proposti solo online, dalle ore 21,00 sul nostro canale YouTube.

Oltre al cinema, ORBE propone con diverse forme d’arte, il complesso tema ambientale.

Tra i vari appuntamenti, conosceremo il Popolo Berbero, nativo negli ostili deserti del Marocco e di altre regioni africane, che illustrerà come il problema del cambiamento climatico abbia ricadute importanti nel loro territorio.

Domenica 23 aprile alle ore 15,00, presso la Sala Galmozzi di Bergamo, si volgerà un incontro con Vermondo Brugnatelli, Presidente dell’Associazione Culturale Berbera, e con Caterina Roggero, Ricercatrice universitaria.

A seguire verrà proiettato il film “Amussu | Il movimento” di Nadir Bouhmouch (Marocco, 99’)

ORBE TERRACQUEO mette in scena anche un concerto: sul palco del PalaCreberg gli Ottocento, solido gruppo bergamasco, con un concerto tutto dedicato a Fabrizio De Andrè e accompagnato dalla New Pop Orchestra diretta dal Maestro Alfredo Conti con 84 elementi.

La band

Claudio Zanini: Voce,Chitarre Acustiche

Fernando Tovo: Chitarre e cori

Luigi Suardi: Tastiere e cori

Vincenzo Albini: Violino

Andrea Gustinetti: Basso Elettrico e cori

Alessandro Lampis: Batteria e Percussioni

I brani

Nuvole

La canzone dell’amore perduto

Carlo martello

Fiume sand creek

Cantico dei drogati

Inverno

Valzer per un amore

Un malato di cuore

Un chimico

Il suonatore Jones

Creuza de ma

Zirichiltaggia

Bocca di rosa

Il pescatore

Volta la carta

Don Raffaè

Al termine del concerto, sarà possibile lasciare una donazione libera a favore di Associazione Amici del Moyamoya, che fornisce gratuitamente supporto logistico ed economico ai pazienti e alle famiglie colpiti da questa rara patologia. www.amicidelmoyamoya.org

L’Associazione Amici del Moyamoya ha due nuovi progetti in programma nel 2023:

1) Casa di Monica 2.0

Dato che la Casa di Monica è sempre piena, tanto da dover ospitare diversi pazienti con i loro parenti in altre strutture come B & B o alberghi, l’associazione ha cercato e trovato un appartamento da ristrutturare per realizzare due piccole unità abitative comunicanti, da adibire all’utilizzo di accoglienza e ospitalità. Gratuita ai pazienti di Moyamoya ed i loro accompagnatori.

I locali si trovano nello stesso condominio dove già è in funzione una pregressa struttura.

La spesa da affrontare è importante, ma grande è anche la generosità di amici e benefattori. Con l’aiuto di tutti, l’associazione porterà a termine anche questo grande progetto.



2) Convegno Internazionale sullo Stroke

Questo è sempre stato uno dei più ambiziosi traguardi. A ottobre, promosso dal nostro dott. Andrea Lanterna, avremo nella nostra città, con il patrocinio della nostra associazione, questo grande evento.

Medici provenienti da tutto il mondo si confronteranno e parleranno di Stroke e quindi di tutte le sue variabili, compresa la patologia di Moyamoya.

Il progetto è molto dispendioso, ma potrebbe essere un’opportunità per nuove scoperte utili alla scienza e soprattutto a tutti coloro che sono colpiti da questa rara malattia.

L’associazione è entrata a far parte della rete Telethon e questo sarà sicuramente un’occasione importante per aumentare la conoscenza della patologia di Moyamoya come malattia genetica rara.

La kermesse si apre e si chiude con due passeggiate a cura della Cooperativa Sociale Alchimia, che organizza anche i Laboratori a Passo Leggero.

Passo Leggero è un progetto dedicato a giovani dai 18 ai 35 anni, che prevede attività di valorizzazione del patrimonio naturale, conoscenza dei produttori locali e accompagnamento verso stili di vita sostenibili.

Le attività del progetto sono:

Escursioni a passo leggero con guide escursionistiche o esperti, alla scoperta dei tesori ambientali del Parco dei Colli e delle connessioni tra uomo e ambiente.

Laboratori manuali dedicati al recupero e all’autoproduzione, per trovare strategie concrete alla riduzione dell’impatto ambientale.

Visite presso i produttori locali, per approfondire i processi di produzione e conoscere le loro realtà.

Passo Leggero vuole essere luogo di incontro in grado di sollecitare la condivisione di strategie attraverso azioni concrete e di confronto, a favore della sostenibilità ambientale e della riduzione dell’impatto climatico.

Alchimia si occupa di progetti e servizi suddivisi in 7 aree di intervento: disabilità, politiche giovanili, tutela dei minori, infanzia, ambiente, progetti di comunità, animazione ed eventi. Il comune denominatore di tutti gli interventi è l’attenzione alla persona e al suo progetto di vita, la promozione del benessere, il diritto di partecipazione piena alla vita sociale, il coinvolgimento attivo e propositivo delle famiglie.

Con questa kermesse Bergamo, capitale italiana della Cultura con Brescia, lancia un grido di allarme sulle problematiche del cambiamento climatico.