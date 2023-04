ALLIANZ POWERVOLLEY. Civitanova-Milano 1-0 nella serie: Milano cede in tre set con Civitanova in Gara 1

(mi-lorenteggio.com) CIVITANOVA, 14 aprile 2023. – L’Allianz Powervolley cede in tre set ai padroni di casa dell’Eurosuole Forum in Gara 1 di Semifinale Play Off Superlega Credem Banca. Il primo match della serie se lo aggiudica Civitanova che, tra le mura amiche, batte 3-0 (25-17, 25-22, 25-17) la formazione meneghina.

Arriva uno stop per Milano, visibilmente affaticata dopo gli ultimi giorni intensi che l’hanno vista protagonista del grande successo in gara 5 con Perugia. Gli uomini di Piazza, che solo nel secondo set sono realmente riusciti ad impensierire la Lube,non sono riusciti a cambiare l’inerzia della propria partita, cedendo alla superiorità dei cucinieri come raccontano i numeri che vedono emergere i campioni d’Italia in tutti i fondamentali soprattutto in attacco (65% contro il 47% dei milanesi) con un Nikolov tirato a lucido (best scorer con 17 punti), e in ricezione (61% di positiva e 41% perfetta), eccezione fatta per il muro (parità a quota 4). Una grande prova anche in difesa per la squadra di casa che trova in Balaso il proprio filibustiere, la cui performance, che gli è valsa il premio di MVP del match, ha incrinato le certezze degli attaccanti lombardi. Costretta ad alzare bandiera bianca, la dura prova di Gara 1 Milano non riesce a superarla, ma la possibilità di giocarsi le proprie carte nella Semifinale Playoff, su una serie al meglio delle cinque partite, dà la possibilità a Piano e compagni di ricomporsi e ritrovare le giuste energie fisiche e mentali che stasera hanno vacillato sul campo tricolore. È stata sì una secca sconfitta in termini di punteggio, ma l’attitudine deve essere quella che ha accompagnato i lombardi durante tutto il loro cammino fino ad ora disputato. Ora si torna a Milano per domenica 16 aprile alle ore 18:00 con il fattore campo a proprio favore che in questi play off già ha dimostrato quanto possa fare la differenza.

DICHIARAZIONE

Roberto Piazza (coach Allianz Powervolley Milano): «La Lube oltre ad essere una grande squadra ha giocato sabato e due giorni non sono pochi per recuperare, noi abbiamo giocato lunedì a Perugia, siamo tornati lunedì notte a Milano, poi siamo ripartiti mercoledì mattina per arrivare giù, quindi è un po’ diverso. Non sono scuse perché quando arrivi in semifinale devi essere disponibile a giocare anche a mezzanotte il giorno dopo, non è un problema, però non è semplice. Detto questo, sappiamo che abbiamo di fronte una grande squadra e l’approccio andrà un po’ cambiato. Stasera Civitanova ci è stata superiore in tutti i fondamentali, dalla battuta alla ricezione, dall’attacco al contrattacco, credo che l’unico fondamentale uguale siano i muri, poi dobbiamo lavorare in tutti i settori, ma sappiamo che possiamo farlo molto meglio».

CRONACA

Primo set:

Coach Piazza schiera in partenza il sestetto con Porro e Patry in diagonale, Ishikawa e Mergarejo in banda, Loser e Piano al centro e libero Pesaresi. Dall’altra parte della rete coach Blengini sceglie De Cecco-Zaytsev, Anzani e Chinenyeze al centro, Nikolov e Yant in banda e Balaso libero. La Lube prende subito le distanze dagli ospiti, il 4-0 per Civitanova costringe coach Piazza al time out. Dimezzato il vantaggio dei padroni di casa con Patry, 7-5. Ma l’invasione a rete di Milano riporta a +4 De Cecco e compagni (11-7), ma per i meneghini è ancora l’opposto transalpino a ricucire il distacco riportando i suoi sul punteggio di 14-12. De Cecco di secondo tocca però non vuole far avvicinare i lombardi e di nuovo +4 (17-14). Massimo scarto nel set con Yant a muro su Patry trovando il 22-15. La Lube ha a disposizione 8 set point (16-24), sfuma il primo con l’errore al servizio di Yant ma lo stesso lo fa Ishikawa consegna la prima frazione 25-17.

Secondo set:

A segno Jean Patry che porta per la prima volta nel match in vantaggio la sua Milano, 3-4. L’insidioso servizio di Nikolov, recuperato da Ishikawa, riesce ad annullare il break dei meneghini (8-7), da questo punto i meneghini perdono terreno e dopo il block subito da Patry Piazza chiama il time out (10-7). Mergarejo prova a ricucire da posto 4 (14-12), poi Zaytsev in diagonale per il 20-17. Ishikawa, rimasto un po’ in sordina fino a questo momento, guadagna il tocco a muro e si porta ad una lunghezza da Civitanova, 21-20. Ebadipour su Patry per rinforzare la linea di ricezione, ma il martello iraniano riceve la murata di De Cecco che vale 24-21 e tre set point, e come il primo set Yuki sbaglia al servizio e il parziale termina 25-22.

Terzo set:

Pronti e via, gli uomini di Blengini accumulano subito vantaggio con Zaytsev, 3-1. Ci pensa Porro a riportare in auge i suoi e segna con il suo servizio che vale 7-6; ma Anzani non ci sta e replica anche lui al servizio (6-10). Vitelli in campo per Milano su Loser (7-11), ma sul campo tricolore sono i padroni di casa a prendere definitivamente il largo anche con la complicità di alcuni errori da parte degli ospiti (9-15), poi l’ace di Nikolov firma il +8 (11-19). Mergarejo tenta di accorciare ma sbaglia il servizio servendo il match point alla Lube che conquista Zaytsev con il suo ace 25-17.

TABELLINO

CUCINE LUBE CIVITANOVA – ALLIANZ POWERVOLLEY MILANO: 3-0 (25-17, 25-22, 25-17)

Cucine Lube Civitanova: Garcia, D’Amico, Balaso (L), Zaytsev 10, Chinenyeze, 7 Nikolov 17, De Cecco 2, Anzani 6, Bottolo, Yant 13. N.e. Sottile, Diamantini, Gottardo, Ambrose (L). All. Blengini

Allianz Powervolley Milano: Mergarejo 8, Lawrence, Bonacchi, Vitelli 1, Fusaro, Loser 6, Patry 12, Piano 5, Ishikawa 7, Porro 1, Pesaresi (L), Ebadipour 1. N.e. Colombo (L). All. Piazza.

NOTE

Durata set: 24’, 31’, 25’. Durata totale: 1h e 20’.

Cucine Lube Civitanova: battute vincenti 4, battute sbagliate 13, muri 4, attacco 65%, 61% (41% perfette) in ricezione.

Allianz Powervolley Milano: battute vincenti 1, battute sbagliate 12, muri 4, attacco 47%, 43% (20% perfette) in ricezione.

Impianto: Eurosuole Forum di Civitanova Marche

MVP: Fabio Balaso (Cucine Lube Civitanova)

