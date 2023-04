Camera Arbitrale di Milano e Jus Mundi: siglato accordo per la condivisione e diffusione di lodi arbitrali non riservati

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 aprile 2023 – Camera Arbitrale di Milano (CAM) e Jus Mundi hanno siglato un accordo per rendere liberamente accessibili i lodi arbitrali CAM a beneficio della comunità internazionale.

In particolare, nell’ambito di questa nuova partnership, Jus Mundi renderà pubblici alcuni lodi arbitrali di CAM e le relative informazioni, pur garantendo i requisiti di riservatezza previsti dal Regolamento arbitrale di CAM e consentendo, quindi, alla comunità internazionale di ricercare i materiali, attraverso l’utilizzo della piattaforma avanzata, basata sull’intelligenza artificiale e sugli strumenti di ricerca di Jus Mundi.

“Mettere a disposizione i lodi anonimizzati, e dunque le decisioni di un giudizio arbitrale, nel rispetto della riservatezza delle informazioni sulle parti, prerogativa dell’arbitrato e nostra massima priorità, – ha dichiarato Stefano Azzali, Direttore Generale di CAM – consente di avviare un processo di “democratizzazione dell’arbitrato”. Significa garantire al pubblico la conoscibilità dei procedimenti, la prevedibilità delle decisioni, l’accesso alle informazioni sulla prassi, utili non solo per chi già adopera lo strumento, ma soprattutto per chi, non conoscendolo, ha interesse ad utilizzarlo. Grazie a questo accordo con Jus Mundi, CAM compie un ulteriore passo verso la diffusione della cultura dell’arbitrato, strumento vantaggioso per le imprese e per la costruzione di relazioni commerciali solide e proficue per l’economia di un Paese”.

“Questa importante partnership tra Jus Mundi e CAM – ha dichiarato Jean-Rémi de Maistre, CEO di Jus Mundi – per la condivisione dei lodi di CAM sottolinea la fiducia verso questa istituzione e la qualità delle sue Regole, nonché l’attenzione alla riservatezza e l’intenzione di rafforzare la trasparenza per il bene di tutti. Le imprese possono avere dunque maggiore utilità nel fare ricorso a CAM, come istituzione arbitrale di riferimento per risolvere le controversie”.

La partnership prevede che alcuni lodi arbitrali CAM e il relativo materiale siano ospitati in esclusiva sul database completo di diritto internazionale e arbitrato di Jus Mundi.

Camera Arbitrale di Milano (CAM). CAM è specializzata nella risoluzione delle controversie commerciali; fornisce una serie di servizi e strumenti noti come ADR (Alternative Dispute Resolution), che consentono una risoluzione efficace delle controversie attraverso metodi stragiudiziali. La risoluzione delle controversie commerciali è, infatti, una delle funzioni specifiche attribuite alle Camere di commercio dalla legge (Legge n. 580 del 1993). CAM si ispira ed è tenuta al rispetto di principi istituzionali quali la neutralità e la trasparenza. Gli strumenti offerti sono diversi e specifici per il tipo di controversia e di risoluzione necessaria. È quindi possibile ottenere decisioni definitive ed esecutive attraverso l’arbitrato, ma anche essere supportati nel raggiungimento di un accordo con la controparte attraverso la mediazione, che si svolge anche online.

Jus Mundi. Contribuire alla costruzione dello Stato di diritto a livello internazionale è una responsabilità di tutti. Jus Mundi democratizza l’accesso alle informazioni giuridiche globali con un’efficienza senza precedenti, grazie a un motore di ricerca multilingue che combina competenze giuridiche internazionali e intelligenza artificiale.

