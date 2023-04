De Rosa (Coordinatore M5S Milano): «Anche il M5S sarà in piazza per la pace durante il prossimo fine settimana»

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 aprile 2023 – Il Movimento Cinque Stelle sarà in Piazza il prossimo fine settimana a Cornaredo, Pregnana, Legnano, Rho. Lo fa sapere il coordinatore provinciale Massimo De Rosa condividendo l’iniziativa per la pace lanciata da Unione Popolare.

De Rosa (M5S): «E’ ingiustificabile che dopo oltre un anno di sofferenza, dopo oltre un anno di guerra, ancora non si parli di pace senza se senza ma. Il Governo italiano non può e non deve balbettare su questo. L’Italia ripudia la guerra recita la nostra Costituzione, per questo il Movimento Cinque Stelle non si stancherà mai di ripetere ciò che ripete dall’inizio del conflitto: accanto al popolo urcarino e contro l’aggressore russo, l’Italia sia protagonista ai tavoli del negoziato e giochi la partita della pace, invece che quella delle armi».

