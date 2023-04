Premi e opportunità in MIND per le nuove generazioni

(mi-lorenteggio.com) Milano 14 aprile 2023. MIND Milano Innovation District rafforza la sua vocazione di palestra dell’innovazione sociale implementando, con nuove iniziative, il coinvolgimento delle giovani generazioni e delle istituzioni scolastiche e accademiche, non solo del milanese ma di tutta Italia. Dopo la IV edizione del Social Innovation Campus che ha coinvolto a marzo circa 3700 studenti delle scuole secondarie in attività di PCTO e giovani universitari, ricercatori e cooperatori, sono ancora aperte tre Call del progetto MIND Education – rivolte alle scuole primarie e medie, agli studenti universitari e degli ITS e ai neolaureati e neodiplomati – e un percorso gratuito di formazione sulle competenze e professioni del futuro. Bandi e informazioni: www.fondazionetriulza.org

1/Concorso “A City in MIND. Salute e Benessere per tutti” premia i progetti e gli elaborati delle scuole primarie e medie della Lombardia. In palio 9.000 euro per tecnologie o attività didattiche (laboratori, visite…). Deadline: 30 aprile 2023. Evento di premiazione online: 6 giugno.

La quinta edizione del Concorso “A City in MIND” verte sul tema “Salute e Benessere per tutti” e chiede a bambini/e – ragazzi/e soluzioni delle classi partecipanti, idee e proposte, creative e innovative, per stimolare e aiutare le persone, di tutte le età, a raggiungere e mantenere ottime condizioni di salute e di benessere psico-fisico. Le classi possono partecipare con elaborati di progetti che stanno già realizzando se inerenti al tema “Salute e benessere per tutti”. La partecipazione è gratuita. Gli elaborati dovranno essere caricati, previa registrazione, entro il 30 aprile 2023 nella piattaforma: https://acityinmind.apply-idea360.com/. Il Concorso è promosso da Fondazione Triulza in partnership con Arexpo, LendLease, Human Technopole, Gruppo San Donato, Università degli Studi di Milano e Consorzio Grana Padano.

2/Due sono le CALL4IDEAS dedicate a studenti, neolaureati e dottorandi delle università italiane e, per la prima volta, aperte anche agli studenti degli ITS e delle Università e scuole di moda europee. Deadline 28 maggio 2023:

Call “Big Data For Gender Equality”. I tre progetti vincitori della call sui big data riceveranno complessivamente 10mila euro. L’obiettivo è ideare soluzioni e iniziative che sfruttino l’utilizzo dei Big Data per lo sviluppo di servizi e infrastrutture per limare/eliminare la disparità di genere e permettere a tutti gli individui che popolano MIND di vivere la città del futuro a pieno.

Call “MIND Fashion”. Il progetto vincitore parteciperà ad un percorso formativo presso ‘D-house Academy’, all’interno del laboratorio urbano di D-house che culminerà con la produzione del capo o dell’accessorio proposto. I secondi e i terzi classificati vinceranno due scholarship per il certificate programme in Fashion & Sustainability Management di EllS, European Institute of Innovation for Sustainability, e l’opportunità di stage formativi in aziende del settore.

I tre migliori progetti per ciascuna call saranno selezionati da una giuria composta da ricercatori, esperti di settore e attori dell’ecosistema MIND e verranno premiati nel corso dell’evento conclusivo di MIND Education che si svolgerà in presenza a giugno. Link alle Call:

3/FUTURABILI, il primo percorso di orientamento gratuito alle professioni del futuro. Quattro pillole formative presso MIND Milano Innovation District per persone dai 18 ai 34 anni. Iscrizioni entro l’8 maggio. Come sarà fatto il lavoro del futuro? Quali competenze avranno i professionisti di domani? Per rispondere a questa domanda nasce FuturAbili, il primo percorso di orientamento alle professioni e alle competenze del futuro della Community House di MIND, uno degli usi temporanei sviluppati nell’ambito del progetto europeo Horizon2020 “T-Factor” e realizzato in collaborazione con PlusValue, Polifactory, il consorzio di cooperative CoopeRho, Fondazione Triulza e le aziende, presenti a MIND, ROLD e TheDesignTech. I collaboratori di queste aziende partner terranno gli incontri formativi in presenza presso i loro laboratori a MIND, dalle 14:30 alle 18:30, secondo questo calendario:

17 maggio: Intelligenza Artificiale / 19 maggio: Industria 4.0 /

23 maggio: Prototipazione rapida / 25 maggio: Materiali avanzati /

Al termine dell’esperienza formativa i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione, materiale di approfondimento sui temi trattati e la possibilità di usufruire di 1 ora di coaching individuale con uno degli esperti incontrati per lavorare su progetti personali.

Iscrizione obbligatoria al link: https://mind.t-factor.eu/futurabili-community-house

4/ Supporto psicologico gratuito ai giovani tra i 15 e 34 anni che vivono, studiano o abitano nel rhodense o a Baranzate e residenti in Lombardia. Servizio attivato nell’ambito del “Circolar Youth Energy” finanziato da Regione Lombardia, promosso da CoopeRho (capofila), Fondazione Triulza e i Comuni di Baranzate e di Vanzago. 12 posti ancora disponibili. Il servizio prevede un massimo di dieci colloqui tra il giovane e uno psicologo, che possono svolgersi online o in presenza. Informazioni: 02-9374719, 335-7610116. Info sul progetto: https://fondazionetriulza.org/circular-youth-energy-la-forza-delle-tue-idee-diventa-realta/