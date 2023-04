Al via “Roma 2023 – European Firefighters Experience”

(mi-lorenteggio.com) Roma, 15 aprile 2023 – Prende avvio oggi e continuerà fino al 25 aprile l’evento “Roma 2023 – I Vigili del fuoco europei a Roma” organizzato dal Corpo nazionale con la main sponsorship di Fiera Roma.

L’iniziativa, alla quale parteciperanno oltre 150 delegati provenienti dalla Bulgaria, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Repubblica di San Marino, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Ucraina (in video collegamento), sarà una occasione di confronto e di valorizzazione della cultura operativa antincendio.

Diversi gli appuntamenti in agenda: convegni, seminari, esercitazioni, addestramenti, incontri istituzionali, e momenti aperti a tutta la cittadinanza per diffondere la cultura della sicurezza e lo spirito della cooperazione internazionale.

«La collaborazione e la sinergia tra Vigili del fuoco di diversi Paesi europei – ha affermato il sottosegretario Emanuele Prisco – si è rivelata molto importante in vari scenari. Lo scambio reciproco di competenze e conoscenze è una importante occasione di crescita per tutti ed ha una ricaduta immediata sulla qualità del soccorso che queste donne e questi uomini, che per professione sono i più prossimi ai cittadini, assicurano ogni giorno. Questo evento, che ci accingiamo ad ospitare proprio a Roma, consentirà anche ai cittadini di conoscere meglio e da vicino le iniziative legate alla prevenzione ed alla sicurezza che continuamente mettiamo in campo».

«Abbiamo pensato di organizzare questo appuntamento – ha dichiarato il capo dipartimento Laura Lega – per creare un momento di incontro e scambio tra i Vigili del fuoco italiani e i colleghi europei per stimolare confronti tecnici e tematici a proposito del nostro lavoro: dalla dotazione strumentale e tecnologica ai servizi di pronto intervento, dall’addestramento al mantenimento della capacità, passando per la sicurezza, la prevenzione incendi e la tutela sanitaria. È un’occasione preziosa per creare sinergie e promuovere anche tra i cittadini, assieme al sistema di protezione civile territoriale, iniziative di educazione alla sicurezza, nonché una maggiore conoscenza dei Vigili del fuoco».

Ulteriori informazioni sull’iniziativa e il programma degli eventi è disponibile al link https://roma2023.vigilfuoco.it/it

Redazione