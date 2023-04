Design Week 2023, il Samsung District diventa il centro di una serie di esperienze all’insegna del relax e del divertimento, in cui la casa sarà la protagonista

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 aprile 2023 – Il Samsung District, quartier generale milanese dell’azienda coreana, diventa, in occasione della Design Week 2023, il centro di una serie di esperienze all’insegna del relax e del divertimento, in cui la casa sarà la protagonista. Ad animare la SmartThings Home un palinsesto di live performance, dalla musica alla cucina passando per gli astri e le stelle, a cura di ZERO, la bibbia della città, che dal 1996 la racconta attraverso persone, eventi e luoghi.

Dopo il successo dello scorso anno, torna il format di Samsung a cura di ZERO, PASSI DA CASA?, un palinsesto di eventi che accade, come accade che gli amici citofonano a casa, per cui si cucina e si mangia, si ride e si scherza, e si balla. Mercoledì 19 aprile ZERO trasforma la SmartThings Home in una casa abitata da artisti e creator emergenti legati alla scena milanese e, durante un periodo dinamico e molto denso di attività come il Fuorisalone, la rende un’oasi di relax in cui ritrovare se stessi, uno spazio in cui staccare la spina e divertirsi tra letture astrali e buona musica.

Tacos e margaritas, per iniziare la serata con il piede giusto sulle note calde e accoglienti che caratterizzano il dj-set di Nacho Tranquilo, mentre la digital creator Alice Mastroleo legge il futuro in una stanza piena di stelle. Il pubblico diventa protagonista con l’oroscopo live dell’astrologa Lumpa, e continua il viaggio con la performance musicale di LNDFK, in un mix tra jazz, neo-soul e hip-hop; a chiudere la serata Go Dugong con ritmi tribali e avvolgenti.

Samsung insieme a ZERO apre le porte della SmartThings Home alla community, per vivere insieme l’atmosfera unica della settimana dedicata al design e al lifestyle.

Agenda della serata:

18.30 – 20.30 aperitivo food

18.30 – 00.00 cocktail e birrette

18.30 – 20.30 dj set con Nacho Tranquilo

18.30 – 20.30 lettura tarocchi con Alice Mastroleo

20.30 – 21.15 oroscopo live con Lumpa

21.30 – 22.15 live con LNDFK

22.30 – 00.00 dj set con Go Dugong

Durante il Fuorisalone sarà in mostra in SmartThings Home la speciale limited-edition di pannelli realizzati per il frigorifero Bespoke in collaborazione con TOILETPAPER, il collettivo artistico fondato e diretto dall’artista Maurizio Cattelan e dal fotografo Pierpaolo Ferrari. Inoltre per l’occasione il district ospiterà PIANETA, un’innovativa e rivoluzionaria postazione tecnologica firmata Elli&Rini: un uovo spaziale che immerge i fruitori in un mondo tecnologico. La postazione Tech è una scultura-lampada all’esterno, un ambiente confortevole e tecnologico all’interno che per l’occasione sarà attrezzato con Smart Monitor Samsung e vedrà un allestimento esclusivo che sarà parte dell’installazione artistica di Elli&Rini alla prossima Florence Biennale – Mostra Internazionale di Arte Contemporanea e Design.

SmartThings: vita più semplice, casa personalizzata

SmartThings è l’applicazione di Samsung che permette di controllare dispositivi ed elettrodomestici compatibili direttamente dallo smartphone. La piattaforma invia le informazioni sui propri dispositivi connessi, aiuta con i lavori domestici e migliora il modo di vivere la casa, anche prima di entrarci. Tutto in una sola app. Le nuove soluzioni integrate offrono esperienze su misura per vivere la casa in modo più smart e piacevole. Più divertimento e meno fatica in cucina, con SmartThings Cooking: consigli personalizzati sulle ricette, suggerimenti per acquisti e funzioni di assistenza nelle preparazioni, un’esperienza in cucina olistica e davvero connessa. Ridurre i consumi energetici è più importante che mai. Con SmartThings Energy è possibile monitorare e gestire i propri elettrodomestici compatibili per controllarne i consumi, confrontarli con quelli di altri utenti e usare le funzioni di risparmio per abbassare i costi di luce e bollette. Il bucato del futuro si chiama SmartThings Clothing Care, che offre consigli personalizzati sui cicli di lavaggio per prendersi cura dei propri capi.