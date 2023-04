DESIGN WEEK. “SOLFERINO 28”: RCS MEDIAGROUP APRE ALLA CITTA’ LA CASA DI CORRIERE DELLA SERACON INSTALLAZIONI E VISITE GUIDATE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 aprile 2023 – Dal 17 al 23 aprile, RCS MediaGroup apre la sede di Corriere di Sera a milanesi e visitatori della Design Week con “Solferino 28”, l’inedito appuntamento di Corriere della Sera, Living e Abitare che si sviluppa tra installazioni firmate dallo studio di progettazione Migliore+Servetto e visite guidate al quotidiano, per un viaggio nel tempo che racconta l’evoluzione degli oggetti, degli spazi e dei modi del nostro vivere con un approccio multisensoriale e immersivo.

LE INSTALLAZIONI:

Solferino 28 accoglie professionisti e appassionati di design del Brera Design District con un intervento multimediale di Migliore+Servetto sulla facciata dello storico edificio realizzato da Luca Beltrami. In via Solferino, con la partnership di EdiliziAcrobatica, un’installazione scenografica e dinamica che darà vita alle testate RCS, Corriere della Sera, Living e Abitare per celebrare la storia del giornale e la sua evoluzione digitale.

SOLFERINO 28– ELEVATORS

L’appuntamento con le testate RCS, Corriere della Sera, Living e Abitare prosegue poi nel cortile, per la prima volta aperto al pubblico, dove svettano le scenografiche torri di Elevators, l’installazione firmata dagli architetti Ico Migliore e Mara Servetto che spiegano: “L’installazione dà forma a una riflessione sul tempo e sulle sue implicazioni nel nostro vivere quotidiano. La metafora scelta è quella dell’ascensore. Invece di spostarsi fisicamente, gli ospiti fanno viaggi virtuali, della durata di pochi minuti, alla scoperta di oggetti e paesaggi tra passato, presente e futuro.”

I due ascensori conducono i visitatori alla scoperta della relazione tra tempo, ambienti e oggetti che ci circondano, con gli approfondimenti dedicati di Hyundai, che racconta un domani più sostenibile per tutti, e alla grande storia di Corriere della Sera.

Un viaggio immersivo multimediale e sensoriale – visivo, sonoro e olfattivo, con fragranze esclusive sviluppate e diffuse da Integra Fragrances – per riflettere sull’idea di progetto negli ambiti della città, della sostenibilità, della tecnologia.

A circondare l’installazione, un’ampia lounge per rilassarsi e ammirare al meglio l’imponenza dello storico complesso architettonico con gli edifici firmati da Beltrami e Gregotti, allestita con i pavimenti e le sedute realizzate in Kerlite 100% carbon neutral di Cotto d’Este, le panchine smart E-LOUNGE di Repower, premiate nel 2020 con il Compasso d’Oro ADI, dotate di punti di ricarica e hotspot Wi-Fi, e le iconiche lampade senza fili Poldina e Pencil di Zafferano

Si potrà inoltre proseguire nella scoperta dell’impegno di Hyundai grazie all’anteprima della nuova berlina 100% elettrica IONIQ 6, guardare al makeover delle ristrutturazioni di interni, a cura di Facile Ristrutturare, e partecipare alla degustazione serale di vini toscani offerti dalla storica azienda vitivinicola toscana Ruffino.

IL TEMPO DEL CORRIERE DELLA SERA

Nella storica sede liberty di via Solferino un articolato palinsesto di visite guidate nella redazione di Corriere della Sera, per incontrare le grandi firme del quotidiano e conoscere dall’interno personaggi, storie e attualità del giornale. Nel corso della visita sarà inoltre possibile ammirare gli arredi in cartone ondulato riciclato realizzati per l’occasione da Trevikart GreenDesign per Corriere della Sera. (Ingresso gratuito previa prenotazione).

IN EDICOLA E ONLINE

L’appuntamento con il design delle testate RCS prosegue in edicola, in digital edition, online e sui social con i mensili diretti da Francesca Taroni: Abitare, dal 5 aprile in edicola e online, e Living, dal 12 aprile in edicola e online. Il 18 aprile, in edicola gratis con Corriere della Sera, i due ricchi speciali, a cura di Alessandro Cannavò, dedicati alla settimana milanese del design.

Al fianco di Solferino 28: Hyundai – main partner; Facile Ristrutturare – premium partner; Cotto d’Este, EdiliziAcrobatica, Generali, Integra Fragrances, Repower, Ruffino, Trevikart GreenDesign del Gruppo Pro-Gest, Zafferano – partner. Futility – Technical Partner. Per l’allestimento si ringrazia Event Management Srl. Special Thanks to BNP Paribas Real Estate, Kryalos SGR, Loro Piana, We Work, CDP.