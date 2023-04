Ernestomeda presenta l’innovativo sistema HiDTM per cotture a induzione applicato al piano di lavoro realizzato in FENIX®

(mi-lorenteggio.com) Montelabbate (PU), 15 aprile 2023. Ernestomeda presenta in anteprima assoluta HiD™, sistema brevettato per cotture a induzione sotto-piano messo a punto in collaborazione con FENIX, i materiali innovativi che hanno rivoluzionato il mondo dell’interior design.

Frutto di accurata ricerca e sperimentazione, il sistema HiD™ ha trovato in FENIX® il partner ideale per l’applicazione, a scomparsa, di cotture a induzione finora impossibile su questa tipologia di materiale.

Una novità prestigiosa che Ernestomeda sarà lieta di presentarein occasionedel Fuorisalone 2023 sul modello Obliqua, con piano FENIX in colore Grigio Etna,creato in esclusiva per l’azienda.

In questa triangolazione di successo tra brand di design e tecnologia, si apre un connubio perfetto di stile, nuovi trend e avanguardia.

Durante tutta la settimana del design, il rinnovato showroom Ernestomeda Milano by Misura Arredamenti di via Larga 9 aprirà le porte ai visitatori della manifestazione meneghina che potranno ammirare da vicino tutte le novità del brand.

Fuorisalone 2023

Ernestomeda Milano – via Larga, 9

17-22 aprile

Ernestomeda, azienda leader nel mercato delle cucine di design di alto profilo, nasce nel 1996 e realizza prodotti di alto valore a prezzi competitivi, con uno stile capace di armonizzare design, tecnologia, sostenibilità e sicurezza. La gamma comprende oggi molteplici programmi caratterizzati da un’ampia varietà di finiture e materiali. La sede di Montelabbate (PU) è articolata su oltre 32.000mq e conta 140 dipendenti, coprendo con efficienza ogni singola fase della filiera produttiva.

La missione di Ernestomeda di rendere il design e la qualità accessibili a molti è ben rappresentata dalla continua spinta verso la ricerca, la sicurezza e l’innovazione tecnologica, come testimoniano le importanti certificazioni ottenute (Gestione della Qualità – UNI EN ISO 9001; Gestione Ambientale – UNI EN ISO 14001; Gestione per la Salute e Sicurezza dei lavoratori – BS OHSAS 18001, successivamente sostituita dalla norma UNI ISO 45001; Certificazione di origine italiana del mobile COSMOB – norma di riferimento UNI 11674). Alle numerose certificazioni ottenute negli anni si è aggiunta recentemente l’importante Certificazione per la Circolarità del Prodotto, in conformità alla normativa sulle dichiarazioni ambientali UNI EN ISO 14021. La nuova certificazione si inserisce in un percorso virtuoso intrapreso dall’azienda, da sempre sensibile alle tematiche legate ad ambiente e sostenibilità e impegnata da tempo sul fronte della riduzione della propria impronta sul pianeta.

Ernestomeda LEED Compliant per il credito EQ 4.5 “Low Emitting Materials – Mobili e sedute”.

FENIX®

FENIX sono i materiali innovativi creati da Arpa Industriale per l’interior design. Lanciati nel 2013, sono adatti sia per applicazioni verticali che orizzontali. I materiali FENIX sono stati sviluppati da un team internazionale multidisciplinare. La superficie esterna di FENIX, basata su tecnologie proprietarie, utilizza resine acriliche di nuova generazione, indurite e fissate attraverso un processo di Electronic Beam Curing. Con una bassa riflessione della luce, la superficie di FENIX è estremamente opaca, anti-impronta e piacevolmente morbida al tatto. Nel 2018, all’interno del sito produttivo di Arpa Industriale è stato inaugurato un nuovo stabilimento FENIX che segue un approccio Industry 4.0. Da dicembre 2021, i materiali innovativi FENIX sono carbon neutral. FENIX è distribuito in oltre 70 paesi e ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui: Menzione d’Onore Compasso d’Oro, ADI Design Index, Interzum Award “Best of the Best” e “High Product Quality”, Red Dot Product Design e Iconic Award “Best of Best”.

Brevetto HiD™

Il sistema HiD™, brevetto di proprietà della Società Latini Elio e C. sas, consente l’applicazione a scomparsa di particolari cotture a induzione, specifiche per l’uso domestico, su diverse tipologie di materiali.

Attraverso le soluzioni tecniche e tecnologiche raggiunte, oggetto di brevetto, si è ottenuto un importante contenimento delle criticità che i materiali dei top sono costretti a sopportare, in fase di esercizio.

Il fascino discreto e raffinato che il sistema offre, lascia ai dettagli il compito di rendere HiD™ icona nel tempo, liberando il design dalle vecchie costrizioni.

