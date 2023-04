Eventi di Albed, Antrax IT, Kreoo e SpaghettiWall alla Milano Design Week

SpaghettiWall Talk “What Women Want (in design and more)” dalle 18:45Pontaccio HubVia Pontaccio 19 – MM2 LanzaBrera Design District “What Women Want (in design and more)” è un talk sui temi della creatività al femminile nell’interior, product design, architettura e moda. Organizzato da SpaghettiWall, Unox Casa e Staygreen, in partnership con Whispr2030, avrà come relatrici Ludovica Misciattelli, Elena Pelosi, Ilaria Marelli, Sofia Ciucchi e Bruna Floreani.



Redazione