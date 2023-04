Milano. A “Sport per tutti e tutte nella Zona 4” anche Joseph Lasiri, il campione del mondo di muay thai One Championship

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 aprile 2023 – Una nuova giornata all’insegna dello sport e della socialità animerà il quartiere Corvetto: sabato 15 aprile, piazza Gabriele Rosa farà da cornice a un nuovo evento promosso degli ideatori del progetto “Sport per tutti e tutte nella Zona 4” – Greta Del Fabbro, tecnico di pugilato Fpi Coni, Alessandro Barrios, videomaker e fotografo emergente, e Francesco Perolari, giovane artista della scena musicale locale.

Ospite d’eccezione, che per l’occasione terrà un allenamento aperto a tutti, il campione del mondo di muay thai One Championship, per la categoria Pesi paglia, Joseph Lasiri.

Di origini italo marocchine, Joseph “Hurricane” Lasiri, classe 1991, è cresciuto a Monza, nel quartiere San Rocco, ed è da lì che ha mosso i primi passi in uno sport che lo ha reso famoso in tutto il mondo e che lo ha portato nel 2022 a conquistare il titolo di campione del mondo di One Championship, il più importante circuito di muay thai, kickboxing e arti marziali miste in Asia.

All’allenamento con Lasiri seguiranno performance di hip hop, gare di resistenza ed esibizioni di boxe, coinvolgenti momenti artistici rivolti ai bambini, live rap e karaoke.

«Siamo molto felici di riuscire a creare momenti di aggregazione e socialità in un quartiere come Corvetto, di cui spesso si sente parlare solo in modo negativo. Siamo pienamente convinti che ognuno di noi possa dare il suo contributo per far sì che il quartiere e la vita di chi vi abita possano migliorare. Ci stiamo impegnando molto affinché questi eventi possano avere luogo a cadenze regolari e animare il quartiere con costanza: questo è il nostro obiettivo», afferma Greta Del Fabbro.

Redazione