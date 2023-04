Nuncas alla Milano Design Week con Vanity Fair e Washpass by Haier

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 aprile 2023 – Nuncas, marchio italiano di prodotti di alta gamma per l’home care, sarà presente alla Milano Design Week con Condé Nast e Haier – brand n.1 al mondo nel settore grandi elettrodomestici – al Social Garden di Vanity Fair (via Bergognone 26) con Washpass, il nuovo sistema di lavaggio professionale in abbonamento, che presenta l’innovazione della ‘chimica disaggregata’, frutto della ricerca Nuncas sviluppata collaborazione con Haier.

“Una vera e propria novità sul mercato mondiale – spiega Carlotta Manzoni direttore marketing e comunicazione di Nuncas – che trasforma il concetto stesso di detergente. Per Washpass abbiamo concepito e sviluppato quattro ingredienti attivi che, erogati in opportune quantità a seconda del lavaggio grazie all’IA, intelligenza artificiale, consentono performance e risultati di livello professionale nella cura dei capi”.

Redazione