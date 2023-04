We Planet, 50 globi per un futuro sostenibile al Fiordaliso: protagonisti anche 800 bambini delle scuole primarie di Rozzano – FOTO

Dal 15 aprile al 1° maggio il centro commerciale ospita un grande evento dedicato allo sviluppo sostenibile del nostro pianeta. In mostra diciotto globi decorati da artisti e designer, parte integrante della mostra didattica, e trentadue realizzati con materiali di riciclo da ottocento bambini delle scuole primarie

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 15 aprile 2023 – Un grande viaggio nell’universo creativo e visionario dell’arte e della sostenibilità. Va in scena We Planet al centro commerciale Fiordaliso, una mostra didattica dedicata a grandi e piccini sui temi del riciclo e dell’eco sostenibilità. In galleria sono esposti dal 15 aprile al 1° maggio diciotto globi realizzati in plastica riciclata, corredati da pannelli informativi, elaborati da giovani artisti dell’Accademia delle Belle Arti di Brera e da famosi artisti e designer. Ogni globo racconta le più significative questioni di sviluppo sostenibile: risparmio energetico, smaltimento dei rifiuti, riscaldamento globale.

Sono ottocento i piccoli artisti delle scuole primarie di Rozzano coinvolte nell’evento per la realizzazione dei globi e per le visite guidate in cui potranno apprendere e approfondire le tematiche riguardanti il riciclo e la salvaguardia dell’ambiente. I bambini hanno decorato i trentadue globi utilizzando materiale di recupero (carta, plastica, ferro, alluminio, rame, vetro, sassi etc.) esposti nel centro commerciale. I clienti potranno votare l’opera migliore utilizzando un totem multimediale installato per l’occasione al Fiordaliso e le cinque classi che riceveranno il maggior numero di voti avranno in premio una gift card dal valore di 150 euro.

“La cultura della sostenibilità e della tutela dell’ambiente sono valori importanti, che il nostro centro commerciale pone come priorità – spiega Ilic Ravagnani, direttore del Fiordaliso. Abbiamo scelto di proporre We Planet, un’esposizione artistica e didattica che vuole far riflettere sulla tematica ambientale, oggi più che mai attuale. Una grande mostra che contribuisce al raggiungimento dei 17 Global Goals delle Nazioni Unite e dell’agenda 2030, obiettivi di sviluppo sostenibile su cui i governi dei 193 Paesi membri dell’ONU hanno trovato un accordo e si impegnano a raggiungerli entro il 2030”.

Un maxi globo, ancora neutro, sarà decorato il 28 aprile durante il contest live dagli studenti dell’istituto professionale Kandinsky di Milano. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Rozzano, in prima linea per sensibilizzare i piccoli cittadini sulla corretta raccolta dei rifiuti e promuovere così comportamenti virtuosi più responsabili.

V. A.