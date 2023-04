Dropcity Convention 2023: gli appuntamenti di lunedì 17 aprile

MOSTRE E INSTALLAZIONI: tunnel 38 – 60 lungo via Sammartini, ore 10.00 – 18.00, ingresso libero

CONFERENZE (TUNNEL 60)

Durante Dropcity Convention 2023, il tunnel 60 ospita ogni giorno conferenze di architetti internazionali, in un dibattito aperto al pubblico organizzato e moderato da Anneke Abhelakh su temi come Cosa significa essere un architetto oggi? E qual è la posta in gioco? Il progetto è vincitore dell’avviso pubblico “Festival Architettura – II edizione”, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.

Ore 13.00

SKWAT & KIBE on reuse

modera Andrea Crudeli, Università di Pisa

Ore 19.00

Jeanette Kuo, KARAMUK KUO

Kersten Geers, OFFICE Kersten Geers David Van Severen

in conversazione con Guido Tesio, GANKO

CLUBBING AL TUNNEL 40

Ingresso libero, previa iscrizione al link in bio sulla pagina IG di Dropcity_org

Ore 20.00-24.00: SAYRI