Le novità di Giordani e That’s Love al Fuorisalone. Tra gli appuntamenti lo show cooking firmato That’s Love

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 aprile 2023 – Giordani e That’s Love – marchi distribuiti in esclusiva da PRG Retail Group, retailer leader nel settore dell’infanzia e del giocattolo – tornano al Fuorisalone in programma dal 17 al 23 aprile in via Savona 35 a Milano. Presenti all’interno di A Casa Ovunque ‘23, l’esclusivo evento di Sfera MediaGroup – la divisione infanzia di RCS MediaGroup – e The Playful Living, si inseriscono perfettamente in un’ambientazione moderna, fatta di spazi ibridi e connessi, all’insegna dell’accoglienza. La stessa che Giordani e That’s Love garantiscono alle famiglie, sempre più alla ricerca di prodotti di qualità, capaci di accompagnare i nuovi nati nel loro percorso di crescita.

Durante l’intera settimana si potranno visitare gli spazi di A Casa Ovunque, scoprendo e provando le diverse proposte delle due insegne per la cura e il benessere dei bambini.

Giordani, che dal 1875 scrive la storia della puericultura con prodotti studiati per dare sicurezza, frutto di tecnologia, scienza e innovazione, porta all’attenzione dei visitatori i suoi must have e un’importante novità, il trio City Life Style. Leggero e funzionale, è la sintesi perfetta tra praticità e design, pronto ad accompagnare il bambino dalla nascita fino ai 22kg di peso (4 anni circa).

Si parte dalla navicella, ampia e confortevole, omologata per il trasporto in auto. È dotata di uno schienalino regolabile e di un fondo con sistema di areazione per il benessere del bambino. Il seggiolino auto, completo di base I-Size (il modo più sicuro per l’aggancio in auto) è omologato in base alla nuova normativa europea I-size (40-85cm). Ultimo step del trio, il passeggino. Con maniglione regolabile in altezza, garantisce una chiusura facile e compatta, sia con la seduta fronte mamma che fronte strada.

Ampio spazio anche per That’s Love. Il marchio che unisce design e funzionalità in una gamma completa dedicata ad allattamento e suzione, igiene e benessere, pappa ed elettrici, presenta al Fuorisalone una novità a licenza Disney pronta a catturare grandi e piccini al primo sguardo. Al centro l’amatissimo Winnie The Pooh che veste nei colori e nella grafica tanti prodotti dedicati alla cura dei più piccoli. Da tutto l’occorrente per il momento delle pappe – piattini, bicchieri, cucchiai, tazze con beccuccio, thermos – passando per gli accessori indispensabili nella routine in bagno – come il set spazzola e pettine, al beauty case – i nuovi prodotti “That’s Love” della linea Winnie The Pooh uniscono la qualità del marchio a un personaggio icona dell’infanzia.

Ad animare le giornate di A Casa Ovunque ‘23, anche una ricca agenda di appuntamenti. Come lo show cooking firmato That’s Love e fissato per giovedì 20 aprile. Silena Vuillermoz, mamma e interior designer amatissima sui social, mostrerà come cucinare in modo semplice e veloce delle ricette gustose adatte a tutta la famiglia grazie al pratico Robot Cucina 5 in 1 That’s Love. Dal design moderno e con funzioni innovative, integra vapore, sterilizzatore, pulizia automatica, frullatore e pulse. Alleato ideale di ogni genitore, aiuta a ridurre i tempi di cottura, per una pappa pronta in soli 15 minuti. Facile da utilizzare, si caratterizza per la forma del cestello che favorisce un’omogenea ed efficace distribuzione del vapore, per una cottura che preserva i principi nutritivi e il sapore degli alimenti. Utile anche per riscaldare o scongelare pappe già pronte.

Tutti i prodotti Giordani e That’s Love presentati a Casa Ovunque ‘23 – con i dettagli visibili tramite il QR Code scansionabile in loco – sono disponibili nei negozi Prénatal, Bimbostore e relativi canali online.