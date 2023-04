Nasce la Stella di Fondazione Trapianti Onlus, in occasione della Giornata della Donazione 2023

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 aprile 2023 – In occasione della Giornata Nazionale della Donazione di Organi e Tessuti 2023, indetta dal Ministero della Salute per domenica 16 aprile, è nato il premio “Stella di Fondazione Trapianti Onlus”, in collaborazione con Regione Lombardia, per sostenere lo sviluppo dell’attività di donazione e trapianto in Italia e promuovere la crescita della cultura della donazione.

La “Stella di Fondazione Trapianti Onlus” costituisce il riconoscimento, attribuito da una Fondazione indipendente, per le buone pratiche cliniche nel complesso processo che rende possibile nelle strutture sanitarie autorizzate la donazione di organi e di tessuti.

Ciò in considerazione del fatto che il numero di potenziali donatori identificati e segnalati è direttamente collegato all’effettiva implementazione, da parte di ogni struttura sanitaria, degli interventi di tipo organizzativo e gestionale previsti per rendere attuabile la donazione e il trapianto di organi e tessuti.

A spiegare la procedura di valutazione, è il Coordinatore Scientifico di Fondazione Trapianti Onlus, nonché Coordinatore del Comitato Scientifico di progetto, Sergio Vesconi: “Il progetto Stella prevede la valutazione della struttura sanitaria sulla base di una serie di parametri, a partire da quelli riportati nella scheda compilata in occasione dell’audit regionale, integrati da altri elementi di natura più qualitativa finalizzati a cogliere il clima organizzativo e l’attitudine nel suo complesso verso questo tema. In particolare, sono prese in considerazione le iniziative di formazione interna, quelle di promozione della cultura della donazione rivolta alla popolazione, gli aspetti innovativi, oltre a un questionario di autovalutazione, per i punti di forza e di debolezza e per le progettualità in cantiere.

Per elaborare questa griglia integrativa e, successivamente, per la valutazione finale, è stato definito un Comitato scientifico del progetto, che risulta composto, oltre che da membri espressi dalla Fondazione, da persone con specifica esperienza in questo settore, in virtù della loro attività presso le Associazioni, come AIDO, ANED, ONDA, Cittadinanzattiva, e nel mondo accademico (Statale di Milano, Bocconi, Insubria di Varese), che partecipano a titolo personale e che ringraziamo per la loro preziosa collaborazione. In caso di valutazione positiva da parte del Comitato scientifico, la struttura potrà annoverare la Stella della Fondazione Trapianti tra i riconoscimenti conseguiti”.

La prima struttura sanitaria che riceve il riconoscimento è l’ASST di Cremona, che si è distinta per il particolare impegno, della dirigenza e del personale sanitario, nelle azioni di governo e nella gestione clinica del processo di donazione e trapianto, come risulta dall’analisi dei dati raccolti, ma anche nell’attenzione a cogliere le diverse opportunità che favoriscono la crescita della cultura della donazione nella comunità civile.

La cerimonia di consegna del riconoscimento, nelle mani del il Direttore Sanitario ASST Cremona, Rosario Canino, si è svolta oggi, a Cremona, nella Sala Puerari di Via Ugolani Dati 4, nel corso del convegno “Tra due vite, una stella. Il racconto di pazienti, familiari e sanitari”, dove, dopo le toccanti testimonianze di un familiare di donatore e di un ricevente, sono intervenuti il Direttore del Dipartimento di emergenza urgenza ASST Cremona, Enrico Storti, il Responsabile Coordinamento donazione e prelievo organi e tessuti ASST Cremona, Alberto Bonvecchio, l’infermiera del Coordinamento donazione e prelievo organi e tessuti ASST Cremona, Elisa Pizzera, il Coordinatore Regionale Trapianti, Giuseppe Piccolo, la Responsabile della Promozione della Salute e Prevenzione Fattori di Rischio Comportamentali ATS Val Padana, Elena Maria Rossi, il Sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti e il Direttore Generale ATS Val Padana, Salvatore Mannino.

A premiare la struttura ospedaliera, la Presidente di Fondazione Trapianti Onlus, Marina Morgutti, assieme al Coordinatore Scientifico di Fondazione Trapianti Onlus, Sergio Vesconi, a nome anche degli altri membri del Comitato scientifico del progetto, Vincenzo Longo, Università Bocconi, Vittorio Mapelli, Università Statale Milano, Nicoletta Orthmann, Coordinatrice medico-scientifica di Fondazione ONDA, Giuseppe Vanacore, Presidente di ANED, Francesca Boldreghini, Vicepresidente di Fondazione Trapianti Onlus, Leonio Callioni, Direttore dell’organo sociale di Fondazione Trapianti Onlus e Consigliere Nazionale di AIDO.

“Soddisfare il bisogno di salute dei pazienti in lista d’attesa per un trapianto è un obiettivo prioritario del SSN. Il percorso della donazione, che rende possibili questi traguardi, richiede un solido assetto organizzativo, in capo agli organismi dirigenti, che dia modo ai sanitari di concretizzare le loro azioni, grazie alle loro competenze e alla loro passione.

Fondazione Trapianti onlus opera, accanto alle istituzioni, come il CNT e i Coordinamenti regionali, nell’ambito del sociale per lo sviluppo della cultura della donazione e del trapianto.

Partendo da questa prospettiva, abbiamo pensato che fosse giusto definire una modalità per dare un adeguato risalto all’impegno delle strutture del SSN/R per garantire questo bisogno di salute, con il loro contributo in termini di azioni proattive, di innovazione, di coinvolgimento delle altre realtà.

È nato, quindi, il progetto “Stella” della Fondazione Trapianti, che rappresenta tangibilmente, con questo riconoscimento, la valutazione positiva, dal nostro punto di vista, della struttura”, ha dichiarato la Presidente di Fondazione Trapianti Onlus Marina Morgutti, che ha concluso: “È questo il caso dell’ASST Cremona, la prima azienda ad aderire al progetto, in virtù dei risultati osservati nelle diverse articolazioni dei percorsi donativi (cuore battente, cuore fermo, tessuti) e delle altre iniziative messe in campo, per esempio la stesura del protocollo aziendale per la gestione del fine vita, gli interventi nelle scuole e nella popolazione, la collaborazione con le associazioni”.

Fondazione Trapianti Onlus

Fondazione Trapianti nasce nel 2001 per volere del Professor Girolamo Sirchia, fondatore nel 1972, con i professori Edmondo Malan e Piero Confortini, del Nord Italia Transplant program (NITp), la prima organizzazione italiana nel campo dei trapianti, con cui la Fondazione coopera fin dalla sua nascita, attraverso il sostegno alla ricerca e la divulgazione dei risultati raccolti. La salvezza e il miglioramento della qualità di vita sia dei pazienti in attesa di trapianto, sia dei trapiantati e il sostegno alle famiglie dei donatori è la mission di Fondazione. La solidarietà sociale come principio cardine della società civile e come fondamento del sistema trapianti è la sua vision. La FT, da sempre, esprime la propria vocazione offrendo varie forme di collaborazione attiva alle istituzioni e agli enti a diverso titolo impegnati nelle attività della rete trapiantologica, sia a livello nazionale (CNT, AIDO, ADMO) e locale (Direzione generale Welfare di Regione Lombardia, CRT, ecc.), mettendo a disposizione le conoscenze, le competenze e l’esperienza professionale dei suoi componenti.

Redazione