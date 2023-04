Rocca: “Feste abusive e barbecue nei parchi di Milano: un problema in aumento con l’avvio della bella stagione”

“Cosa intende fare la Giunta Sala per salvaguardare le aree verdi?”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 aprile 2023 – Con l’avvio della bella stagione sono molti i parchi di Milano ostaggio di feste abusive con fiumi d’alcol, schiamazzi notturni, siepi ed alberi utilizzati come toilet e barbecue. È il caso dell’area verde di via San Dionigi e via Pismonte in Municipio 5, anche questo fine settimana ostaggio di sud americani muniti di barbecue che posizionano sotto gli alberi. Da troppi anni i residenti segnalano alla Polizia Locale e all’Amministrazione comunale la presenza di queste persone, anche a causa delle notevoli quantità d’alcol consumate, provocano disturbo alla quiete pubblica. Con la chiusura del parco in orario serale i campeggiatori abusivi bivaccano lungo la via San Dionigi fino a notte fonda.

Cosa intende fare la Giunta Sala per salvaguardare i parchi da possibili incendi?

In merito preparerò una Domanda a Risposta Immediata perché sono necessarie soluzioni, lo dobbiamo a quei cittadini che subiscono da oltre 5 anni situazioni di illegalità e degrado.

Stessi problemi anche al parco Lambro e al parco Trotter dove è stata vandalizzata anche la scuola.

Francesco Rocca, Consigliere comunale di Milano, Fratelli d’Italia