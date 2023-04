Rovera brilla sul podio del Mondiale Endurance a Portimao

(mi-lorenteggio.com) Portimao (Portogallo), 16 aprile 2023. Alessio Rovera dà spettacolo in classe GTE Am e brilla sul secondo gradino del podio della categoria al termine della 6 Ore di Portimao, secondo round del Mondiale Endurance 2023. Il 27enne pilota ufficiale della Ferrari ha guidato la rimonta della 488 GTE del team Richard Mille AF Corse condivisa con i compagni di equipaggio Lilou Wadoux e Luís Pérez Companc, il driver argentino che scattava dalla sesta posizione sulla griglia di partenza e rimasto a lungo in lotta per la top-5.

Negli stint centrali della gara iridata è toccato poi alla giovane pilota francese riportare la “rossa” numero 83 in “zona” podio, mentre a Rovera sono toccate le ultime due ore di corsa. Due ore vissute con il cuore in gola e inframezzate da una safey car quando il pilota varesino era ormai a un passo dal vertice. Alessio ha imposto un ritmo eccezionale fra le GTE Am e anche grazie a uno spettacolare sorpasso e al giro più veloce di categoria fatto segnare nel finale in 1’40”249 ha concluso secondo al traguardo, tagliato ad appena 2 decimi dal primo posto al termine di un duello mozzafiato.

Per il trio del team italiano il secondo posto di Portimao rappresenta un risultato cruciale dopo lo sfortunato esordio stagionale a Sebring il mese scorso, sia per il pronto riscatto compiuto sia per la competitività e la combattività mostrate, con tanto di primi punti conquistati nella classifica del FIA World Endurance Championship 2023. Il terzo e prossimo appuntamento con il Mondiale è ora atteso alla 6 Ore di Spa a fine aprile.

Rovera ha dichiarato nel post-gara: “E’ stata una 6 Ore al massimo dell’intensità per noi. Sapevamo di non dover commettere il minimo errore dopo Sebring e la squadra è stata perfetta. Abbiamo trovato un buon setup in prova e il lavoro svolto ci ha consentito di gestire bene l’usura pneumatici in gara. Abbiamo potuto attaccare, poi è chiaro che quando arrivi così vicino alla vittoria ti rimane qualche rammarico, più che altro peccato per la safety car che ha un po’ interrotto la nostra rimonta proprio nell’ora finale. Ci riproveremo a Spa, ma il secondo gradino conquistato su un circuito così tecnico come quello portoghese vale punti importanti. Sono un’iniezione di fiducia”.

FIA World Endurance Championship: 17 marzo 1000 Miglia di Sebring; 16 aprile 6 Ore di Portimao; 29 aprile 6 Ore di Spa; 10-11 giugno 24 Ore di Le Mans; 9 luglio 6 Ore di Monza; 10 settembre 6 Ore del Fuji; 4 novembre 8 Ore del Bahrain.

GT World Challenge Endurance Cup: 23 aprile 3 Ore di Monza; 4 giugno 1000 km di Le Castellet; 1-2 luglio 24 Ore di Spa; 30 luglio 3 Ore del Nurburgring; 1° ottobre 3 Ore di Barcellona.