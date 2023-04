Whirlpool e il pluripremiato Studio Odile Decq danno vita al “Synesthetic Swirl” al FuoriSalone 2023

(mi-lorenteggio.com) Pero, 16 aprile 2023 – Whirlpool rinnova il suo impegno per il design d’eccellenza partecipando per il terzo anno consecutivo al Fuorisalone di Milano come co-producer della mostra evento “DESIGN RE-EVOLUTION” di INTERNI. Dal 17 al 26 aprile i visitatori potranno vivere l’esperienza sensoriale offerta da Whirlpool presso l’Università degli Studi di Milano (via Festa del Perdono, 7) dove sarà esposta l’installazione artistica realizzata dal pluripremiato Studio francese Odile Decq, che prende il nome di “Synesthetic Swirl”.

Lo Studio Odile Decq è uno studio internazionale di architettura e design fondato nel 1979 con sede a Parigi ed è attualmente rappresentato dall’architetto francese Odile Decq. Il suo lavoro porta alla vita un universo completo che abbraccia pianificazione urbana, architettura, design e arte. Inoltre, i progetti dello Studio Odile Decq, riconosciuti e pubblicati in tutto il mondo, hanno ricevuto numerosi premi nazionali e internazionali.

Il tema di quest’anno della mostra evento di INTERNI, “DESIGN RE-EVOLUTION”, propone una riflessione corale e multidisciplinare sul ruolo del Pensiero Evolutivo come strumento per progettare e riqualificare il territorio e gli oggetti che lo abitano, favorendo la sinergia tra differenti saperi, stimolando contaminazioni virtuose tra persone, imprese, istituzioni e, ovviamente, i cittadini. La “DESIGN RE-EVOLUTION” è anche un processo: un modo di ideare, produrre e condividere idee per arrivare a una nuova configurazione degli spazi della nostra vita.

“Synesthetic Swirl”: un viaggio sensoriale ed emozionante

L’installazione di quest’anno di Whirlpool riflette la filosofia del marchio legata al concetto di well-being: un benessere reso possibile dall’utilizzo dei suoi elettrodomestici intelligenti che consentono di risparmiare tempo e fatica in casa, così da avere più momenti da dedicare a se stessi e al proprio benessere. Alla base di tutti c’è la Tecnologia 6° SENSO sviluppata da Whirlpool, che rende appunto gli elettrodomestici intuitivi e intelligenti, in grado di imparare dalle esigenze di chi li utilizza. Soluzioni progettate per assistere passo dopo passo, ottimizzando le risorse ad ogni utilizzo.

Realizzato in metallo e il vetro, il Synesthetic Swirl rappresenta un viaggio sensoriale in due momenti e spazi interconnessi. Si inizia entrando tra due superfici curve a specchio. Una è perfettamente riflettente, realizzata in acciaio inossidabile lucidato, mentre l’altra lascia intravedere un’animazione colorata e in movimento all’interno. Man mano che il visitatore cammina lungo la parete di acciaio inox a specchio, il suo riflesso si contorce e si moltiplica. I piani cottura a induzione CleanProtect di Whirlpool, esposti come elementi di forte impatto visivo, animeranno il percorso introduttivo. La superficie curva in acciaio inox a specchio applica la stessa curiosa alterazione all’immagine del corpo e al riflesso dei piani cottura. Il visitatore sarà quindi immerso in un’atmosfera che combina simultaneamente e in maniera casuale suoni rilassanti, luci di intensità differenti e colori in cambiamento.

Una combinazione sinestetica per un’esperienza unica, che attraverso un insieme di stimoli diversi fa appello al 6° SENSO, quello dell’intuizione. Splendidamente immersivo e sensoriale all’interno, intrigante all’esterno, il “Synesthetic Swirl” permetterà a chi lo attraversa di vivere un’esperienza simile a un viaggio iniziatico: una sensazione di benessere, di conforto e di fuga attraverso i sensi.

Ulteriori informazioni sul prodotto: Piano cottura a induzione CleanProtect di Whirlpool

Cucinare con fiducia, pulire in modo sostenibile

La tecnologia brevettata CleanProtect protegge in modo invisibile la superficie del piano cottura, impedendo che si formino aloni con il passare del tempo e rendendo la pulizia più semplice. Questo trattamento di rivestimento nanotecnologico assicura che il piano di cottura possa essere pulito con un semplice spruzzo d’acqua e una spugna, permettendo di risparmiare fino a sei bottiglie di sgrassatore all’anno.

Oltre a garantire una pulizia senza sforzo e senza problemi, la tecnologia CleanProtect è un’innovazione rivoluzionaria che permette ai consumatori di evitare l’uso di detergenti chimici, rendendo l’impegno per la sostenibilità un’esperienza senza sforzo. A differenza di altri piani di cottura a induzione – sui quali, nel tempo, possono formarsi “aloni” a causa del calore emanato dalle pentole – la tecnologia CleanProtect consente di preservare l’estetica del piano a induzione nel tempo, in modo da poter cucinare in tutta tranquillità senza preoccuparsi che questo si rovini.

WHIRLPOOL CORPORATION:

Whirlpool Corporation (NYSE: WHR) si impegna ad essere la migliore azienda al mondo di elettrodomestici per la cucina e il lavaggio, con l’obiettivo costante di migliorare la vita a casa. In un mondo sempre più digitale, l’azienda sta guidando un’innovazione mirata a soddisfare le sempre nuove esigenze dei consumatori, attraverso il suo portafoglio di marchi iconici, tra i quali Whirlpool, KitchenAid, Maytag, Consul, Brastemp, Amana, Bauknecht, JennAir, Indesit, Yummly e InSinkErator. Nel 2022, l’azienda ha registrato un fatturato annuo di circa 20 miliardi di dollari, 61.000 dipendenti e 56 centri di produzione e ricerca tecnologica. Per maggiori informazioni sull’azienda è possibile visitare il sito WhirlpoolCorp.com.

Studio Odile DECQ:

Lo Studio Odile Decq è uno studio internazionale di design e architettura composto da una quindicina di persone rappresentate da Odile Decq, fondato all’inizio degli anni ’80. I progetti dello Studio Odile Decq, riconosciuti e pubblicati in tutto il mondo, hanno ricevuto numerosi premi nazionali e internazionali. Nonostante la sua fama, lo Studio integra intimamente tecnica e innovazione, mantenendo un approccio umano, vicino ai progetti, in cui il dialogo è fondamentale.

Per maggiori informazioni: Studio Odile Decq