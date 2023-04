Bollate. La scuola di via Lorenzini riapre dopo la sanificazione

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 17 aprile 2023 – Bonifica fatta all’interno e all’esterno dell’asilo di via Lorenzini chiuso dall’Amministrazione comunale lo scorso 16 marzo. In sole 4 settimane sono stati fatti tutti i lavori necessari alla sanificazione e oggi la scuola ha riaperto i battenti consentendo ai piccoli ospiti di tornare in classe.

Sono così ripresi sia l’attività didattica che i servizi extrascolastici comunali di pre e post scuola e refezione scolastica, nell’istituto.

“L’Amministrazione è intervenuta rapidamente sul problema di messa in sicurezza e bonifica dei locali della scuola – ha detto l’Assessore alle Politiche educative e all’Ambiente Ida De Flaviis. Oggi i bambini e le insegnanti sono tornati in classe e la scuola è tornata funzionate riprendendo le normali attività. Continueremo a monitorare la situazione così da mantenere la sicurezza di questa e delle altre scuole cittadine”.

“Ringraziamo per la collaborazione – prosegue l’Assessore – la dirigenza dell’IC Brianza per aver trovato una soluzione, apprezzata da tutti, che ha consentito a bambini e operatori di proseguire le attività scolastiche”.

Ricordiamo che, come annunciato in fase di chiusura, le azioni di pulizia e disinfestazione hanno riguardato i controsoffitti, i solai e le cantine; è stata effettuata la sanificazione di tutta la struttura sia interna che del giardino, con la chiusura delle fessure di possibile accesso esterno-interno.