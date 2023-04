Celebrazione del 25 Aprile a Buccinasco: le iniziative

Buccinasco (17 aprile 2023) – È la cerimonia civile più bella e sentita dalla comunità, la Festa della Liberazione italiana dal nazifascismo, la fine dell’occupazione nazista e la definitiva caduta del regime fascista. Il primo passo per la nascita della democrazia nel nostro Paese.

Per il 78° anniversario della Liberazione, il Comune di Buccinasco organizza insieme all’ANPI

Buccinasco sez. Fulvio Formenti una serie di iniziative aperte a tutta la cittadinanza.

“Come ogni anno ci troveremo insieme per celebrare la Festa della Liberazione – dichiara il sindaco Rino Pruiti – che è per noi un momento di grande significato per rinnovare i valori di democrazia, pace e giustizia. Ringrazio l’ANPI di Buccinasco, il Consiglio dei Ragazzi, la Banda Civica e l’associazione Accademia dei Poeti Erranti che ci accompagneranno in questi giorni di festa per rinnovare il senso di comunità e ricordare i nostri partigiani. Il 25 aprile rinnoveremo anche la tradizione del Premio Castellum e delle dediche ai Giusti, un modo di ringraziare chi si è distinto

per la comunità”.

Si comincia sabato 22 aprile alle ore 21 con il concerto “Canzoni in libertà” all’Auditorium William Medini di via Tiziano 7, a cura dell’associazione Accademia dei Poeti Erranti e dell’ANPI, con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Sul palco gli allievi della Scuola Civica di Musica A.

Merini di Buccinasco e della Scuola Civica di Musica G. Prina di Peschiera Borromeo.

Lunedì 24 aprile alle ore 18 presso la parrocchia SS. Gervaso e Protaso in S. Maria Assunta di Romano Banco la celebrazione della S. Messa in onore dei Caduti.

Martedì 25 aprile la cerimonia istituzionale con vari momenti importanti: alle ore 10 il ritrovo dei cittadini, delle autorità e delle associazioni con la Banda Civica G. Verdi di Buccinasco e il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze in piazza dei Giusti (via Manzoni) e la deposizione della corona d’alloro.

Alle ore 10.15 la consegna del Premio Castellum 2023, benemerenza civica a cittadine e cittadini di Buccinasco che si siano distinti in campo sociale, sportivo, civico, letterario.



A seguire, presso il Giardino dei Giusti di fronte alla piazza, l’inaugurazione delle targhe ai Giusti Nilde Iotti, staffetta partigiana e prima donna presidente della Camera dei Deputati, e Giorgio Ambrosoli, avvocato ed “eroe borghese”.

Alle ore 11.15 è in programma il corteo attraverso le vie Manzoni, 1° Maggio, Lario, via Roma sino al Municipio dove ci sarà la deposizione della corona d’alloro al Monumento ai Caduti davanti al Palazzo comunale e gli interventi del sindaco e dell’ANPI.

Seguirà il rinfresco gratuito presso il Bar Trattoria Buccino.

Ultimo e significativo appuntamento, sabato 13 maggio: la gita a Reggio Emilia proposta dall’ANPI Buccinasco con visita guidata al mattino al Museo del Tricolore e il pomeriggio al Musei Cervi a Gattatico.

Il costo è di 35 euro per visite guidate e pranzo, mentre la spesa per il trasporto in pullman sarà sostenuta dal Comune. Iscrizioni entro il 10 maggio scrivendo a buccinascoanpi@gmail.com o chiamando il numero 366 4329796.