Corsico – Liberazione: dal sacrificio di Luigi Salma alla democrazia vista dagli studenti

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 17 aprile 2023 – Per celebrare la “Festa della Liberazione dell’Italia” l’amministrazione comunale ha organizzato una serie di iniziative, che prenderanno il via venerdì 21 aprile con la posa della pietra d’inciampo in memoria di Luigi Salma, il sindacalista corsichese deportato nel campo di concentramento di Mauthausen, dove morì di fame e stenti nel 1944, a tre mesi dal suo ingresso.

«Abbiamo deciso di ricordare Luigi Salma anche con una pietra d’inciampo – commenta il sindaco Stefano Martino Ventura – perché crediamo che la lotta al nazifascismo e il sacrificio di tante donne e uomini, anche molto giovani, per la libertà debbano rimanere per sempre scolpiti nelle nostre memorie».

Alla cerimonia, che si svolgerà alle ore 10 in via Salma 13, interverranno il sindaco Ventura, il presidente della sezione Corsico dell’ANPI Maurizio Graffeo, il presidente dell’ANPI provinciale Roberto Cenati, il presidente di ANED Leonardo Visco Gilardi e il nipote di Luigi Salma, Angelo. Saranno inoltre presenti gli studenti delle scuole corsichesi.

Redazione