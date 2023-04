Milano Design Week 2023: Piscine Desjoyaux presenta la sua tecnologia per piscine sostenibili

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 aprile 2023 – Piscine Desjoyaux presenta la sua tecnologia per piscine eco-logiche che non richiede tubazioni, controlavaggi ed evita la dispersione di acqua nell’ambiente.

La Milano Design Week, è il palcoscenico ideale per presentare ad architetti, appassionati del design, operatori del settore e al grande pubblico un sistema innovativo che permette di godere del beneficio di una piscina rispettando al tempo stesso l’ambiente.

Questa nuova tecnologia sfrutta il principio della microfiltrazione, derivata dall’industria alimentare e farmaceutica, che permette di trattare l’acqua di una piscina senza la presenza di tubazioni, senza la necessità di effettuare controlavaggi, senza il bisogno di aggiunte esterne di cloro e senza disperdere grandi quantità di acqua nell’ambiente.

In questo modo, si riduce il consumo di acqua, l’uso di prodotti chimici e le emissioni di CO2. Anche se il ruolo delle piscine nello spreco d’acqua è marginale rispetto al consumo dell’industria, dell’agricoltura e le perdite nelle tubazioni, tuttavia il problema dell’acqua è sempre più importante e le nuove tecnologie, come la filtrazione compatta senza tubazioni di Piscine Desjoyaux possono davvero fare la differenza.



Questa tecnologia sarà presentata alla Milano Design Week, in zona Tortona, una delle aree più frequentate dai visitatori del Fuorisalone, presso l’Hotel a Parfum Magna Pars Suite, nei giorni 19 e 20 aprile. Si tratta di un evento prestigioso e internazionale, che riunisce i migliori designer e le aziende più innovative del settore.

“Siamo molto felici di presentare questa nuova tecnologia, che dimostra il nostro impegno per la sostenibilità ambientale e la salvaguardia delle risorse idriche”, ha dichiarato Luciano UZZO,

Amministratore Delegato di Piscine Desjoyaux. “La nostra iniziativa vuole dimostrare che è possibile avere un impatto positivo sull’ambiente e offrire ai nostri clienti una soluzione innovativa e di qualità”.

Per sensibilizzare il pubblico sul tema della sostenibilità, il 19 aprile dalle ore 18:00, nella Piscine Desjoyaux Influencers Night saranno coinvolti creator e personaggi pubblici che diffonderanno questo importante messaggio anche ad un pubblico più giovane. Il giorno 20, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, sarà la volta del networking, con una mattinata di incontri tra professionisti di settore, designer, architetti e utenti finali desiderosi di confrontarsi sul proprio progetto piscina.

Gli eventi sono a numero chiuso e richiedono una prenotazione scrivendo all’indirizzo:

marketing@desjoyaux.it

Maggiori informazioni sulla nuova tecnologia di piscine eco-logiche di Piscine Desjoyaux, sul sito: Piscinedesjoyaux.it

Redazione