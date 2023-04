RE-COLOR, la nuova visione cromatica di Antrax IT alla Milano Design Week

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 aprile 2023 – In occasione della Milano Design Week, Antrax IT presenta RE-COLOR: cinque nuove tonalità di tendenza, goffrate, che declinano in una nuova veste lo showroom dell’azienda, all’interno del Milano Design District, e permettono nuove personalizzazioni delle collezioni di radiatori.

RE-COLOR è il progetto che Antrax IT presenta in occasione del Fuorisalone 2023: un’incursione nel tema colore, da sempre protagonista dei termoarredi dell’azienda, che ora diventa tendenza, con cinque nuove tonalità materiche e altrettante proposte stilistiche associate. Risultato di un lungo lavoro di ricerca sui cinque maggiori trend in atto nel mondo dell’interior, la palette è declinata nei due livelli dello showroom di Milano e ne cambia la percezione ‘total black’, a firma di Victor Vasilev: i radiatori dei grandi designer – come Ghisa di Rofoldo Dordoni, Waffle di Piero Lissoni, Byobu di Marc Sadler, Serie T di Matteo Thun & Antonio Rodriguez, Flaps di Victor Vasilev, Android di Daniel Libeskind, Teso di Dante O.Benini e Luca Gonzo – si contrappongono quindi alle boiserie in mdf fresato nero ed esprimono le nuance dell’anno insieme a oggetti, arredi e complementi, nel nuovo styling firmato da Studio Salaris.

Ne risulta un’atmosfera da galleria d’arte, dove le collezioni Antrax IT sembrano sculture a parete, ripensate con le proposte colore 2023 che spaziano dal caldo Grigio Sabbia e Rosa Cipria, delicati e morbidi, al Verde Brentonico, che celebra la filosofia biofilica, per arrivare infine a due tonalità complementari più vibranti e audaci – l’Arancione Esotico e il Blu Indaco -, mescolate per creare un percorso di ispirazione dedicato al mondo dell’abitare, associato a un’esperienza olfattiva. Da ognuna delle nuove cinque cromie – alcune presentate sulle collezioni, altre disponibili all’interno di pannelli moodboard nello showroom – sono poi sviluppati accostamenti personalizzati con altre quattro tonalità: il risultato è uno strumento di progetto che permette di interpretare gli ambienti e l’interior design secondo molteplici scenari, concettuali, estetici e cromatici.

RE-COLOR asseconda infine la filosofia di Antrax IT, da sempre orientata a tramutare i corpi scaldanti in oggetti di design personalizzabili e sostenibili, perfettamente integrabili negli spazi living o bagno, in contesti residenziali, hospitality e di lavoro, grazie alla gamma di oltre 200 nuance a catalogo, suddivisi nelle categorie opachi, lucidi, pastello e speciali. Tra le finiture goffrate, parte della categoria “speciali”, rientrano dunque i cinque nuovi codici colore, che rendono ancora più materica la superficie dei radiatori in alluminio 100% riciclabile, in molti casi accessoriabili con ganci, maniglioni in tinta o a contrasto e dotati di elevate prestazioni in tema di comfort termico e risparmio energetico.

Redazione