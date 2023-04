RUBIK’S premiato come Miglior Game 2023, a quasi cinquant’anni di storia

Milano, 17 aprile 2023 – Rubik’s, l’unico cubo di Rubik originale, vince il premio come Miglior gioco da tavolo e puzzle ai “Gioco per sempre AWARDS 2023”, riconoscimenti noti fino a questa edizione come i Toys Awards, che si sono tenuti ieri nel contesto dell’evento Toys Milano 2023 e hanno premiato le aziende e i prodotti che si sono distinti nel corso dell’ultimo anno per creatività, sensibilità ed efficienza. Il premio è stato ritirato da Edgardo Di Meo, Senior Marketing Director di Spin Master, azienda leader nel settore toys & entertainment a livello globale e proprietaria del brand Rubik’s. A quasi cinquant’anni dalla sua invenzione, avvenuta nel 1974 per mano del professore di architettura e scultore ungherese Ernő Rubik, il celebre poliedro conferma così il suo appeal senza tempo che gli ha permesso di conquistare, grazie alla sua affascinante complessità e al suo design iconico, un suo insostituibile spazio nella cultura pop internazionale e intergenerazionale, appassionando milioni di persone in tutto il mondo. Vera e propria icona pop negli anni ’80, oggi Rubik’s – il “gioco più venduto al mondo” – è diventato un cult anche per le nuove generazioni Z e Alpha che si sfidano sui social in challenge da milioni di visualizzazioni, rendendolo uno dei giochi più virali su YouTube, Tik Tok e Twitch. La giovane star di TikTok e speedcuber dei record Carolina Guidetti, brand ambassador di Rubik’s, è nota per i suoi video in cui si mette alla prova in sfide sempre più complesse, risolvendo il gioco con gli occhi bendati, mentre fa ginnastica o addirittura mentre gioca ai videogames, mentre l’artista Giovanni Contardi, ha raggiunto la fama internazionale per le sue opere d’arte realizzate con il cubo, apprezzate da celebrità come Will Smith, Cara Delevingne, Kevin Hart e The Rock. Inoltre, proprio grazie ai numerosi video tutorial su YouTube che spiegano alle menti curiose di tutto il mondo metodi sempre nuovi per risolvere le infinite sfide offerte dal cubo, negli ultimi anni sono tornate in voga le gare di speedcubing, le seguitissime competizioni internazionali annuali organizzate dal World Cube Association e di cui Spin Master è partner ufficiale. “Dopo aver conquistato milioni di persone e innumerevoli riconoscimenti internazionali in quasi cinquant’anni di storia, Rubik’s sta scrivendo oggi una storia tutta nuova nell’immaginario delle nuove generazioni, per le quali il Cubo di Rubik è una sfida irresistibile, da vivere nella quotidianità come sui social. Tutto questo grazie alla capacità di adattarsi ai tempi e alle nuove tendenze, mantenendo la sua unicità e il suo inestimabile valore. Rubik’s non solo offre un divertimento potenzialmente infinito, ma aiuta ad esercitare l’abilità matematica, la manualità, la conoscenza dello spazio, la memoria e si presta a numerose applicazioni scientifiche, artistiche, educative, sposandosi perfettamente con l’evoluzione delle conoscenze e delle tecnologie” afferma Edgardo Di Meo, Senior Marketing Director di Spin Master.