Design Week 2023. Sua Maestà Regina Máxima ha fatto visita al Bosco Verticale di Milano e incontra l’Arch. Boeri

(mi-lorenteggio.com) Martedì 18 aprile, Sua Maestà la Regina Máxima, dopo l’incontro in Regione con il Presidente Fontana e altri membri della Giunta e del Consiglio regionale, ha fatto visita al Bosco Verticale di Milano nel corso della Milano Design Week a Milano.

I Paesi Bassi sono sempre tra i partecipanti più importanti alla Milano Design Week.

La visita della regina Máxima a Milano segue un precedente incontro con i designer durante la sua visita a Eindhoven il 16 febbraio.

La regina Máxima ha iniziato la sua visita dal quartiere Porta Nuova, dove ha visitato il BAM, l’innovativo parco urbano progettato da Petra Blaisse, che ha visitato insieme all’architetto paesaggista olandese. In seguito insieme all’architetto Stefano Boeri, che ha progettato il Bosco Verticale. L’architetto Boeri ha firmato anche i progetti di forestazione verticale in Olanda della Trudo Tower a Eindhoven (il primo Bosco Verticale in social housing) e Wonderwoods a Utrecht.

V. A.