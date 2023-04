Figli delle coppie omogenitoriali: diritti negati anche in ambito lavorativo

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 aprile 2023 – Dibattito e confronto, con diverse testimonianze dirette, lunedì 17 aprile durante il convegno promosso dalla Consigliera delegata al Lavoro e Politiche sociali e dalla Consigliera di parità della Città metropolitana di Milano

La negata trascrizione in Italia del certificato di nascita di un bimbo come figlio di due padri o di due madri si traduce in discriminazioni sul piano dei diritti civili, famigliari e lavorativi. E’ quanto emerso dal convegno “Famiglie, lavoro, diritti: esistono diritti negati alle famiglie omogenitoriali in ambito lavorativo?”, che si è tenuto lunedì 17 aprile, all’Auditorium “Enzo Tortora” di via Soderini, 24.

Il convegno è stato promosso da Diana De Marchi, Consigliera delegata al Lavoro e Politiche sociali della Città metropolitana di Milano, in collaborazione con Barbara Peres Consigliera di Parità dell’ente di area vasta, ed ha approfondito le ricadute lavorative della vietata trascrizione dei certificati di nascita dei figli di coppie omogenitoriali, tema di grande attualità. Ricadute molto concrete e quotidiane, che impattano notevolmente sul minore e sull’intera famiglia, basti pensare al diritto a non essere licenziati fino a un anno di età del bambino, ai congedi parentali, permessi L. 104 per figli disabili….

A sottolineare i diversi aspetti anche Gaia Romani, assessora ai Servizi civici e Generali del Comune di Milano, Sandro Gallittu, responsabile dell’Ufficio Nuovi Diritti CGIL, e alcuni testimoni diretti: Sabrina Benini, mamma insieme a Laura dei piccoli Vera e Damiano, Davide Chiappa e Davide Fassi, i due papà di Martino Libero, nato lo scorso febbraio negli Stati Uniti tramite la cosiddetta GPA (Gestione per altri, più comunemente chiamata maternità surrogata). Esperienze dirette per fornire un quadro completo della situazione e offrire spunti di riflessione.

Un tema molto caro alla Consigliera delegata al Lavoro e Politiche sociali della Città metropolitana di Milano, Diana De Marchi, che ha auspicato ad “una alleanza forte e ad una sinergia efficace tra politica, amministrazione pubblica, sindacato, nella battaglia per il riconoscimento concreto dei diritti delle famiglie omogenitoriali, che poi sono i diritti dei loro bambini. E’ un impegno che noi, come Città metropolitana, ci prendiamo”.

La consigliera di parità Barbara Peres, introducendo la testimonianza dei genitori ospiti, ha rimarcato “quanto il dibattito attuale eluda i problemi oggettivi, per molti versi angoscianti, che le famiglie omogenitoriali si trovano ad affrontare. Il confronto va incentrato sui diritti dei bambini e delle bambine nati, altrimenti si svia il discorso dalle questioni vere e essenziali”.

I diritti lavorativi sono tutt’altro che acquisiti per le famiglie omogenitoriali, dai congedi parentali nel periodo perinatale ai permessi che consentono di accudire il bambino sino ai dodici anni, alla Legge 104 che garantisce ai genitori lavoratori il tempo indispensabile per la cura dei figli con disabilità. Vero è che alle lacune della legge italiana suppliscono, talora, le buone prassi di alcune aziende private che riconoscono a tutti i collaboratori gli stessi diritti goduti dei genitori biologici. Sandro Gallittu ha citato gli accordi di welfare raggiunti dai sindacati in tre grandi imprese: “Le buone prassi -ha sottolineato il sindacalista – è bene siano frutto di accordi negoziali tra le parti, anziché concessioni unilaterali che il datore di lavoro potrebbe un domani sospendere”.

“La vita non ti manda una raccomandata per avvisarti che arrivano i problemi. Con un figlio piccolo gli imprevisti sono all’ordine del giorno, le urgenza capitano e l’essere o meno riconosciuti genitori fa davvero la differenza nel nostro quotidiano”, ha testimoniato Sabrina Benini, mamma di un bimbo con sindrome Down.

Una testimonianza forte, infine, quella di Davide Fassi e Davide Chiappa, che si sono uniti civilmente dal 2019. Per Martino Libero, nato 27 giorni fa in Oregon, Stati Uniti, hanno affrontato “un percorso fatto di cavilli e opportunità che non puoi cogliere in Italia, dove non puoi adottare, né è consentito il ricorso alla gestazione per altri (maternità surrogata)”. Al loro rientro in Italia, all’inizio di marzo, hanno scoperto che “tutti i documenti portati con noi qui non valevano niente. È come se Martino non fosse figlio nostro e neanche un cittadino italiano. E’ come se neanche esistesse. Abbiamo dovuto prendere un avvocato…”. Per le vaccinazioni e le visite pediatriche si è dovuto cercare nelle pieghe della normativa il cavillo che dà diritto, anche per un bimbo “straniero”, all’assistenza sanitaria pubblica. Lo stesso per poter avviare la pratica di iscrizione all’asilo nido, chiedendo aiuto all’assessorato del Comune di Milano. E intanto si vive in un limbo temendo il giorno in cui il permesso di soggiorno accordato a Martino scadrà: “Ogni fanciullo ha diritto a stare con la sua famiglia, ma per l’Italia noi non siamo i suoi genitori”. Davide e Davide non volevano dichiarare chi di loro sia il padre biologico. Ma il timore del peggio li sta man mano costringendo a questo passo. Quando ai diritti parentali sul lavoro, i due padri attendono il pronunciamento dell’Inps, che potrebbe anche disconoscere i congedi di cui finora hanno fruito grazie ai loro datori di lavoro e non riconoscere più quelli per il futuro.