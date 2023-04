FuoriSalone: a YellowSquare arriva la “Milano Design Freek”, in mostra la faccia più ironica e fuori dal coro

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 aprile 2023 – Fuori di testa, fuori dal Salone, fuori dal coro: nel Salone14, il nuovo spazio YellowSquare, l’ostello in Porta Romana a Milano, sabato 22 aprile andrà in scena la Milano Design Freek, una giornata di incontro dei migliori artisti e designer dal tono ironico e intelligente, tra genialità e stranezze, esposizioni e live painting, con party e dj-set finale. Protagonisti dalle 12 gli illustratori più anticonformisti noti sulle piattaforme social come Momusso, Innioranza, Timidessen, BoloPaper, Insulti Luminosi e tanti altri. Dalle 19 al via l’aperitivo con dj set, mentre il party con la musica di Brodos inizia dalle 23 fino a tarda notte.

Lontano dai trend, dai salotti inaccessibili, in fuga dal senso comune, abbracciando totalmente il non-sense, la Milano Design Freek cerca paradossalmente di dare un senso a tutto, in tempi confusi, ma non meno divertenti. In modo conviviale, tra aperitivi e concertini, le porte si aprono dalle 12 presso il Salone14, lo spazio rinnovato di 200 mq in Porta Romana che nasce dentro a un ostello, YellowSquare, dove albergano stand-up, eventi, open mic, concerti e quiz night (e host nel 2022 della Milano Music Week). Dai capi di abbigliamento alle installazioni artistiche, grafiche pop fino alle performance, “Design Freek” è l’occasione per scoprire le creazioni stravaganti e sorprendenti.

Un momento di incontro, tra i primi del suo genere, per far incontrare e conoscere creatività diverse, che convergono tutte verso un uso intelligente dell’ironia e l’ingegno del design non convenzionale. In esposizione le opere di designer come Bolo Paper, Timidessen, Innioranza, Insulti Luminosi, Momusso. Quest’ultima, all’anagrafe Martina Lorusso, sarà sul palco per una dimostrazione live di disegno della propria arte, dalle 19 presso La Chapel, lo spazio underground di YellowSquare. Allo stesso tempo, al via l’aperitivo, in sottofondo il dj set. Serata stravagante poi con la musica dei Brodos, protagonisti del party finale (dalle 23) fino a tarda notte.

Numerosi gli stand previsti (per partecipare come espositori, scrivere a salone14@yellowsquare.it).

Per chi è alla ricerca di un’esperienza fuori dagli schemi durante la Design Week, per uscire dai circuiti più battuti, la via porta nel quartiere di Porta Romana, a YellowSquare: una “piazza” aperta 7 giorni su 7, 24 ore su 24, un luogo fisico di incontro e un catalizzatore di giovani energie. A cinque minuti dal centro città, è il fulcro della vita giovanile, di chi vuole conoscere la città, visitarla da viaggiatore e scoprirla insieme ai locals.