Il ministro Piantedosi alla presentazione della 5^ edizione della “Campagna nazionale contro le truffe agli anziani”

(mi-lorenteggio.com) Roma, 18 aprile 2023 – Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi è intervenuto questa mattina, presso la sede di Confartigianato, alla cerimonia per l’avvio della 5^edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli anziani. “Più sicuri insieme” è lo slogan dell’iniziativa, promossa dall’Associazione nazionale anziani e pensionati (Anap) di Confartigianato, ministero dell’Interno e dipartimento della Pubblica Sicurezza – direzione centrale della Polizia Criminale, con il contributo della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

«Nella storia dell’umanità uno dei segni distintivi del livello di civiltà sta nell’attenzione che si pone alla popolazione anziana. Prendo l’impegno ad incrementare l’attenzione sul fenomeno delle truffe a loro danno e ad accompagnare la creazione di una rete di iniziative sul territorio per scoraggiarlo», ha detto il ministro nel corso del suo intervento.

Obiettivo della campagna – che si avvale anche del supporto del Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale della Polizia Criminale – è quello di sensibilizzare la popolazione anziana sul tema della sicurezza, fornendo informazioni e consigli utili per difendersi dai malintenzionati e per prevenire i reati. In tale direzione è stata prevista la distribuzione, in tutta Italia, di vademecum e depliant che contengono poche semplici regole, suggerite dalle Forze di polizia, per difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti e rapine in casa, per strada, sui mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche utilizzando Internet.

Presenti anche il vice direttore generale della Pubblica Sicurezza Vittorio Rizzi, il segretario generale di Confartigianato Vincenzo Mamoli, il presidente di Anap Confartigianato Persone Guido Celaschi e il Segretario nazionale di Anap Confartigianato Persone Fabio Menicacci.

