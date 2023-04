Rho. Volantini fasulli del Ministero dell’Interno: attenti alle truffe

Rho, 18 aprile 2023 – I primi messaggi sono arrivati lunedì 17 aprile, tramite WhatsApp o Facebook. Diverse persone, in diversi punti della città, hanno ricevuto la segnalazione sul loro telefonino, da vicini di casa o nelle chat di gruppi cui appartengono. Al centro dell’attenzione un avviso che si dice affisso sui portoni per anticipare la richiesta di accesso agli appartamenti per fantomatici controlli sulla residenza delle persone. Per ora non sono stati trovati avvisi a Rho, ma l’allarme si va diffondendo attraverso i messaggi.

Si tratta, di fatto, di una truffa. Che potrebbe spingere persone malintenzionate a farsi aprire la porta di casa per poi mettere a segno furti o raggiri. Qualcosa di simile era già circolato durante il primo lockdown, ora evidentemente i truffatori tornano a farsi avanti.

Il cartello utilizza lo stile del Ministero dell’Interno a livello grafico. E riporta questa frase: “Ai sensi dell’articolo 650 del codice penale si invitano gli eventuali non residenti di questo edificio a lasciare le abitazioni ospitanti per rientrare nel loro domicilio di residenza. Le autorità svolgeranno dei controlli nei condomini e nelle abitazioni private”. Chi non fosse in regola subirebbe una “ammenda fino a 206 euro, l’arresto fino a mesi, la reclusione da 3 a 12 anni nei casi più gravi”.

Le segnalazioni sono partite dalla capitale, ma anche da Napoli e Bari. Tutto è falso, l’unica verità è la volontà di introdursi nelle case delle persone, soprattutto anziane, circuendole con questa storia dei controlli sulla residenza.

“È falso. Sono ladri, la fonte è sicura. Avvisiamo più persone e condividiamo”, evidenzia chi fa girare il messaggio. Il Comune di Rho, ribadendo che NON sono attivati controlli di alcun tipo nelle abitazioni, esorta chi notasse simili volantini in città a segnalarne la presenza alle forze dell’ordine e di non seguire le indicazioni dei volantini perché si tratta di una totale falsificazione.

Il Comune di Rho ha allertato le forze dell’ordine locali per prevenire simili raggiri in città.