CODE A PALAZZO LOMBARDIA PER AMMIRARE ‘DESIGN WEEK’ DAL TETTO PIÙ ALTO DI MILANO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 aprile 2023 – “È già un grande successo la proposta offerta a tutti coloro che desiderano ammirare la ‘Design Week’ dal tetto più alto di Milano. Dal pomeriggio di ieri e anche oggi, centinaia di persone si sono messe in coda per raggiungere il nostro Belvedere” lo comunica il presidente della Regione, Attilio Fontana, ricordando che il 39° piano di Palazzo Lombardia sarà visitabile, fino a domenica. Al Belvedere sono stati collocati gli allestimenti di ADI-Associazione per il Disegno industriale Lombardia.

“Tra i nostri obiettivi – aggiunge Barbara Mazzali, assessore regionale al Design, Turismo e Moda – c’è proprio quello di far vivere nel modo migliore la piazza e il grattacielo sede della Regione, rendendoli fruibili ai cittadini. I primi risultati di questi giorni confermano che la nostra idea piace”.

Questi gli orari in cui è visitabile il 39° di Palazzo Lombardia:

20 aprile: ore 18-21

21 aprile: ore 15-21

22-23 aprile: ore 10-18