Milano Design Week. Grazie a Mosca Partners l’ex Istituto Marchiondi di Baggio apre al pubblico

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 aprile 2023 – L’Istituto Marchiondi Spagliardi, realizzato negli anni Cinquanta in zona Baggio, nella periferia ovest di Milano, apre al pubblico da domani, giovedì 20 aprile, fino al 22 aprile, in occasione della Milano Design Week grazie alla collaborazione con Mosca Partners che lo ha scelto come teatro di una delle installazioni della rassegna ‘Design Variations 2023’.

Il progetto – chiamato ‘Reforming Future’ e fortemente voluto dall’architetto Valerio Castelli, recentemente scomparso – è nato su impulso dell’Amministrazione che per l’edizione 2023 della Milano Design Week ha invitato gli operatori ad immaginare progetti o installazioni all’interno di spazi comunali dismessi o in via di recupero al fine di valorizzare i propri beni in attesa di una definitiva rivalutazione e riqualificazione.

Opportunità colta da Mosca Partners che, all’interno di questo raro e prezioso esempio di architettura brutalista italiana conosciuto in tutto il mondo e progettato dall’architetto milanese Vittoriano Viganò, ha allestito e curato l’esposizione dei progetti degli studenti e delle studentesse del corso magistrale di Michele De Lucchi e Andrea Branzi tenuti alla Scuola del Design del Politecnico di Milano.

Redazione