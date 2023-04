MIND, ASSESSORE LUCCHINI INCONTRA STUDENTI: LEVA CIVICA OPPORTUNITÀ PER GIOVANI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 aprile 2023 – “Una donna eclettica e appassionata che con la sua architettura è icona del Made in Italy nel mondo”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini, che, questa mattina, ha partecipato al convegno dedicato a Gae Aulenti della rassegna culturale ‘L’eccellenza al servizio dei giovani’ organizzata dall’associazione ‘Senza Veli sulla Lingua’ all’auditorium Fondazione Triulza di Mind.

Davanti a oltre 200 giovani in presenza e diversi istituti scolastici connessi in streaming per seguire l’evento, l’esponente della Giunta guidata da Attilio Fontana, “quale straordinaria esperienza formativa possa essere per loro la Leva civica lombarda volontaria. Un percorso di cittadinanza attiva per la formazione di donne e uomini consapevoli, partecipi, responsabili, solidali”. L’assessore Lucchini ha infine ringraziato l’Associazione ‘senza Veli sulla Lingua’, “per la sua continua attenzione ai problemi sociali legati ai giovani e alla formazione di nuovi talenti”.

