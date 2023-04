Buccinasco. Variazione di bilancio, oltre 1 milione per i Lavori pubblici

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco (20 aprile 2023) – Aumentano i fondi del bilancio comunale destinati ai lavori pubblici da riservare in particolare alle manutenzioni straordinarie di strade e scuole e alle progettazioni di nuove opere pubbliche.

Lo ha deciso l’altra sera il Consiglio comunale con l’approvazione della seconda variazione al Bilancio di previsione, con 10 voti favorevoli (Partito democratico, Noi di Buccinasco, I Riformisti), due astenuti (Forza Italia, Centristi e Popolari), tre contrari (Lega, Fratelli d’Italia): su 2 milioni e 400 mila euro totali, al settore Lavori pubblici viene destinata la somma 1 milione e 100 mila euro.

“Questa cifra così importante – spiega Stefano Parmesani, assessore ai Lavori pubblici – è dovuta principalmente a due fattori: l’adeguamento dei prezzi a seguito dell’incremento di costi dei materiali e la volontà della nostra Amministrazione di migliorare la manutenzione delle strade e far fronte in modo risolutivo agli interventi necessari per le nostre scuole e alle progettazioni, con un grande lavoro del nostro Settore tecnico guidato dall’ing. Daniele Antonini”.

“Oltre alle opere già previste per i prossimi mesi (dalla copertura della scuola 1° Maggio ai serramenti di via Tiziano) – continua l’assessore Parmesani – abbiamo destinato nuovi fondi per il rifacimento dell’impianto di riscaldamento della scuola dell’infanzia di via Petrarca, rispettando l’impegno preso con le famiglie. Sarà massiccio l’intervento per il rifacimento dei marciapiedi, la maggior parte in autobloccanti, che coinvolgerà oltre venti vie, tra cui via Vivaldi e via 1° Maggio”.

“Come promesso in campagna elettorale – conclude il sindaco Rino Pruiti – abbiamo avviato un piano straordinario per le manutenzioni straordinarie: investiamo quest’anno quasi un milione di euro per i marciapiedi, come mai accaduto prima nella storia di Buccinasco, e interveniamo in zone che da anni attendono la riqualificazione dei camminamenti. Un progetto ambizioso che continuerà anche nei prossimi anni, coinvolgendo le zone che per quest’anno non sono state previste”.

Redazione