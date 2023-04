Corsico (MI) – Controlli nei mercati: sanzionati spazi abusivi e irregolarità

La polizia locale è intervenuta sabato mattina nei mercati di via Di Vittorio e di piazza Petrarca

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 20 aprile 2023 – Proseguono i controlli dei mercati cittadini, attivati nelle scorse settimane, da parte della polizia locale. Nella mattinata di sabato, è infatti intervenuta – in seguito a segnalazioni effettuate sia da cittadini, sia da commercianti ambulanti – nei mercati di via Di Vittorio e di piazza Petrarca con personale in abiti civili e un equipaggio in uniforme.

Gli ufficiali e agenti hanno sorpreso tre venditori abusivi che avevano predisposto la propria bancarella tra gli spazi liberi dei mercati, vendendo generi alimentari senza autorizzazione e in totale assenza dei necessari requisiti di igiene. Ai tre uomini sono state applicate sanzioni di oltre cinquemila euro ciascuno e sono state sequestrate merci e attrezzature.

La polizia locale ha effettuato controlli anche tra gli operatori autorizzati, accertando irregolarità relative all’occupazione di spazi superiori a quanto previsto e alla mancata esposizione dei prezzi.

“L’obiettivo – evidenzia l’assessore alla polizia locale Stefano Salcuni – è garantire legalità e tutelare la cittadinanza che frequenta e compra ai mercati. Questi controlli sono fondamentali anche per verificare il rispetto della disciplina igienico sanitaria sulla vendita di prodotti alimentari. I controlli proseguiranno quindi anche nelle prossime settimane. Ringrazio gli ufficiali e gli agenti guidati dal comandante Gianluca Sivieri per il prezioso lavoro”.

V.A.