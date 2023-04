(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 aprile 2023 – Ecco gli eventi del weekend previsti in Tortona Design Week.

Nel dettaglio:

Venerdì 21 Aprile presso Officina 14 (Via Tortona, 14)

Dalle ore 20.00 fino alle 24.00

Officina 14 Milano presenta Soleil

La serenità della musica house e il ritmo della tech house si uniscono per dare vita a un party pieno di energia e buena vibra. In collaborazione con Deejay Choice Eventi e CDA Progetti ed Eventi.

Venerdì 21 Aprile presso Casello Giallo (Via Savona, 5)

Dalle 19.30 alle 00,00

L’artista Riccardo Poli proprietario della boutique dell’arte si esibirà in un Live art su tela a ritmo di musica .

La serata sarà accompagnata da Dj Davide Peviani fino alla mezzanotte

Tutti i giorni special drink by i ragazzi di Bartenders road

Scuola di barman d’élite di Milano e proprietari del Refeel coffee & more

Venerdì 21 Aprile presso UMPRUM (Via Savona, 57) –> UMPRUM.wav vi invita a godere delle qualità visive e acustiche degli strumenti musicali unici creati dagli studenti. L’installazione interattiva vi permetterà di mescolare e abbinare i campioni e di comporre la vostra composizione sonora.

ore 16

Jam Session Alina Kalancea (IT), Never Sol (CZ), Sarah Jedlickova (CZ)

Sabato 22 Aprile presso UMPRUM (Via Savona, 57)

Ore 11

Bruch jam session Never Sol (CZ) and Sarah Jedlickova (CZ)