Espugnato l’Eurosuole Forum: Milano si porta a casa il 3-0 con Civitanova in gara 3

CIVITANOVA, 20 aprile 2023 – Espugnato l’Eurosuole Forum dall’Allianz Powervolley Milano che in Gara 3 non fa sconti ai padroni di casa della Lube portando a casa il risultato di 3-0 e il sorpasso nella serie. Grande pallavolo per gli uomini di coach Piazza, forti da gara 2 all’Allianz Cloud, chiudono la pratica marchigiana in soli tre set, i parziali dicono 23-25, 18-25, 24-26 dove viene premiata la lucidità e la compattezza della squadra di Milano che, portandosi in vantaggio nella serie di Semifinale Play Off, sabato 22 aprile avrà la possibilità di staccare un pass per un posto in finale Scudetto davanti al pubblico dell’Allianz Cloud.

L’avevamo detto: sarebbe stata una partita diversa. Un coefficiente di difficoltà molto alto in questa gara 3 perché il vincitore avrebbe avuto la possibilità di chiudere la serie in gara 4. Inizio in salita i meneghini, che contro ogni aspettativa (sotto 8-3), non si perdono d’animo e trovano la forza di raggiungere la parità a quota 23 e affondare il colpo nel finale con l’ace di Patry Nel secondo parziale non c’è storia, sull’onda dell’entusiasmo, Piano e compagni accumulano subito un importante vantaggio che manterranno fino alla fine della frazione lasciando Civitanova a quota 18. Il terzo set è il più equilibrato con Milano che rimane al comando, anche se l’entrata di Gabi Garcia ha impensierito i meneghini, ma il giusto cinismo e la pazienza della pallavolo giocata dalla squadra di Roberto Piazza non fanno risuscitare una Civitanova che sembra incrinata agguantando l’acuto di 3-0.

Regia d’autore per Paolo Porro che può contare sull’apporto di tutti i suoi terminali in attacco portando 4 di loro in doppia cifra. Se Patry è il best scorer della sua squadra con 14 punti (62% in attacco), l’MVP lo prende il centrale argentino Loser, determinante nell’ecosistema di squadra per la correlazione muro-difesa ma anche in attacco (13 punti con l’83%, 1 muro e 2 ace). I numeri sono a favore della compagine milanese soprattutto in attacco e a muro rispettivamente con il 56% e 6 muri messi a segno.

DICHIARAZIONE

Roberto Piazza (Coach Allianz Powervolley Milano): «É stata una partita presa per i capelli il primo set, agguantata quando l’avversario, secondo me, non se l’aspettava più e quindi ha subito l’inizio del secondo set, poi è stata una partita bellissima nel terzo dove loro hanno provato a rientrare utilizzando tutta la panchina e i ragazzi sono stati bravissimi a rimanere nel match, a non perdersi mai d’animo a rimanere concentrati su tutte le chiamate e quindi il merito va esclusivamente a loro, bravi. È la prima volta che ci troviamo in vantaggio, non l’abbiamo mai scoperto quindi dovremo dircelo dovremo essere consci di quello che abbiamo fatto fino adesso senza pensare che abbiamo il fattore campo a favore, perché noi oggi l’abbiamo ribaltato e lo abbiamo fatto anche a Perugia, come Civitanova ci ha dimostrato che è riuscita a vincere in Gara 4 a Verona, partita complicatissima e poi non ha dato scampo a Verona in Gara 5. Noi dovremo rimanere concentrati sulle nostre cose, fare bene le cose che sappiamo fare e rispettare l’avversario che è un gran avversario».

CRONACA

Primo set:

Coach Piazza schiera in partenza il sestetto con Porro e Patry in diagonale, Ishikawa e Mergarejo in banda, Loser e Piano al centro e libero Pesaresi. Dall’altra parte della rete coach Blengini sceglie De Cecco-Zaytsev, Anzani e Chinenyeze al centro, Nikolov e Yant in banda e Balaso libero. Situazione equilibrata in partenza, poi sul turno al servizio di Yant i padroni di casa rifilano un parziale di 3 punti a 0, portandosi così al comando 7-3. Ma dall’8-3 i meneghini assottigliano a -1, complici Mergarejo e Ishikawa (10-9). Ma i cucinieri mantengono il vantaggio e riportano le distanze con Zaytsev (13-9); Milano però è presente in difesa con un super Pesaresi, Porro si affida a Patry e ad Ishikawa per riavvicinarsi (17-16). De Cecco e compagni sempre al comando ma con gli uomini di Piazza alle calcagna, poi il martello cubano gioca sul muro cuciniero e trova il punto del 21 pari. Ritorna in vantaggio Civitanova sempre sul turno al servizio di Yant che aveva messo in difficoltà i meneghini anche all’inizio del parziale (23-21), ma il muro di Piano riporta di nuovo la parità a quota 23. Mergarejo porta i suoi per la prima volta nel set e Jean Patry firma la palla del 25-23.

Secondo set:

Primo break per Milano con l’errore di Yant (1-2), perseverano Piano e compagni nella sua corsa con Porro che trova garanzie in Loser e il muro di Patry che vale il 2-6. Per quanti tentativi faccia la Lube, l’Allianz Powervolley sembra inarrestabile, con Jean Patry al servizio i cucinieri subiscono due ace consecutivi e si trovano a rincorrere 5-11. L’opposto transalpino macina punti e lo segue Loser al centro 7-14; poi Zaytsev fa la voce grossa in prima linea e cerca di riprendere gli ospiti (14-17). Ma i meneghini restano con la soglia d’attenzione molto alta e si riprendono il +6 (16-22). Milano ha 7 set point, Porro non spreca niente e trova il punto al servizio 18-25.

Terzo set:

Un Jean Patry tirato a lucido per Milano che si conquista il break che vale il 4-6, poi l’ace di Piano allarga la forbice 5-8. Nikolov per Civitanova per non lasciar scappare in milanesi (11-13); con pazienza e costanza la pallavolo di Milano fatta di rigiochi e ricostruzioni costringe Civitanova a fare altrettanto, e su scambio lungo che ne approfitta Yant per chiudere il punto del 14-15 ed infuocare l’Eurosuole Forum. Ma a fare la differenza per i marchigiani è Gabi Garcia che, entrato su Zaytsev, è riuscito a dare le energie di cui la sua squadra aveva bisogno per credere ancora di rimanere attaccata al match e agganciare il sorpasso con il servizio: 18-17. Ishikawa si procura l’ace per il 23-24, ma l’errore rimanda l’esito ai vantaggi. Ancora il giapponese per i suoi in pipe (24-25), e chiude Mergarejo a muro 24-26.

TABELLINO

CUCINE LUBE CIVITANOVA – ALLIANZ POWERVOLLEY MILANO: 3-0 (23-25, 18-25, 24-26)

Cucine Lube Civitanova: Garcia 6, D’Amico, Zaytsev 7, Chinenyeze 7, Nikolov 11, Diamantini 1, De Cecco 1, Anzani 2, Bottolo, Yant 6, Balaso (L). N.e.:, Sottile, Gottardo, Ambrose (L). All. Blengini.

Allianz Powervolley Milano: Mergarejo 10, Vitelli, Fusaro, Loser 13, Patry 14, Piano 2, Ishikawa 13, Porro 2, Pesaresi (L). N.e. Lawrence, Bonacchi, Ebadipour, Colombo (L). All. Piazza.

NOTE

Durata set: 30’, 24’, 29’. Durata totale: 1h e 23’.

Cucine Lube Civitanova: battute vincenti 2, battute sbagliate 16, muri 3, attacco 52%, 48% (27% perfette) in ricezione.

Allianz Powervolley Milano: battute vincenti 8, battute sbagliate 18, muri 6, attacco 56%, 43% (31% perfette) in ricezione.

Impianto: Eurosuole Forum di Civitanova Marche

MVP: Agustin Loser (Allianz Powervolley Milano)