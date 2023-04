MIGRANTI, DA 48 SINDACI DELL’AREA METROPOLITANA MILANESE NO ALL’ABOLIZIONE DELLA PROTEZIONE SPECIALE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 aprile 2023 – L’abolizione dell’istituto della protezione speciale è un grave errore che condannerà donne, uomini e giovani alla clandestinità e alla precarietà. È quanto denunciano 48 sindaci del centrosinistra, di cui oltre 28 del Partito Democratico, dell’area metropolitana milanese in una lettera indirizzata al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

“Non condividiamo questa modalità di gestione delle politiche migratorie nei territori. Non è possibile che il governo di questo fenomeno avvenga con l’utilizzo di tendoni e grandi ammassamenti di persone in condizioni di continua precarietà ed emergenza – hanno accusato all’interno della lettera -. Le conseguenze che si verrebbero ad originare nei nostri centri sono assolutamente prevedibili e intollerabili”.

“Bisogna puntare con forza su sistemi di accoglienza diffusa in forte raccordo istituzionale con il Ministero e le Prefetture competenti, come già sperimentato negli scorsi anni, evitando di scaricare in maniera disordinata e pressante sui singoli territori le ripercussioni della crescita dei flussi migratori”, hanno aggiunto.

I sindaci, chiudendo la lettera, hanno chiesto al governo un ripensamento, aprendo anche “alla possibilità di una revisione – della protezione speciale -, ma scongiurandone in maniera decisa l’abolizione tout-court”.

I SINDACI

Luca Nuvoli – Vice sindaco di Arese

Moreno Agolli – Sindaco di Arluno

Luca Elia – Sindaco di Baranzate

Liana Castaldo – Sindaco di Binasco

Francesco Vassallo – Sindaco di Bollate

Patrizia Gentile – Sindaco di Bubbiano

Rino Pruiti – Sindaco di Buccinasco

Massimo Vadori – Sindaco di Bussero

Giuseppe Gandini – Sindaco di Calvignasco

Grazia Mangiagalli – Sindaco di Cambiago

Matteo Modica – Sindaco di Canegrate

Paolo Branca – Sindaco di Carpiano

Silvana Cantoro – Sindaco di Casarile

Giuseppe Pignatiello – Sindaco di Castano Primo

Ermanno Zacchetti – Sindaco di Cernusco sul Naviglio

Gianluca Di Cesare – Sindaco di Cerro al Lambro

Simone Negri – Sindaco di Cesano Boscone

Yuri Santagostino – Sindaco di Cornaredo

StefanoVentura – Sindaco di Corsico

Giovanni Cucchetti – Sindaco di Cuggiono

Paola Rolfi – Sindaco di Dairago

Nicola Infante – Sindaco di Dresano

Lucia Mantegazza – Sindaco di Gessate

Angelo Stucchi – Sindaco di Gorgonzola

Omar Cirulli – Sindaco di Gudo Visconti

Sara Bettinelli – Sindaco di Inveruno

Lorenzo Radice – Sindaco di Legnano

Lorenzo Fucci – Sindaco di Liscate

Davide Serranò – Sindaco di Locate Triulzi

Pamela Tumiati – Sindaco di Masate

Roberto Cattaneo – Sindaco di Nosate

Daniela Maldini – Sindaco di Novate Milanese

Javier Miera – Sindaco di Noviglio

Barbara Barbieri – Sindaco di Opera

Ezio Casati – Sindaco di Paderno Dugnano

Federico Lorenzini – Sindaco di Paullo

Maria Rosa Belotti – Sindaco di Pero

Pierluigi Costanzo – Sindaco di Pieve Emanuele

Angelo Bosani – Sindaco di Pregnana Milanese

Andrea Orlandi – Sindaco di Rho

Carlo Tarantola – Sindaco di Rosate

Marco Re – Sindaco di Sedriano

Sara Santagostino – Sindaco di Settimo Milanese

Nilde Moretti – Sindaco di Solaro

Fabio Bottero – Sindaco di Trezzano sul Naviglio

Dario Veneroni – Sindaco di Vimodrone

Laura Bonfadini – Sindaco di Vittuone

Luisa Salvatori – Sindaco di Vizzolo Predabissi