Milano, chiede di cancellare le impronte dopo aver rapinato una farmacia: arrestato

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 20 aprile 2023 – Lunedì, la Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato un cittadino brasiliano di 33 anni per una rapina aggravata ai danni della farmacia “Monte Rosa” di Via Eleuterio Pagliano a Milano.

Intorno alle 19, gli agenti della 6° Sezione “Contrasto al Crimine Diffuso” della Squadra Mobile, nell’ambito dell’attività di contrasto e repressione del fenomeno delle rapine ai danni di esercizi commerciali, sono intervenuti in Via Eleuterio Pagliano a seguito della segnalazione di una rapina consumata ai danni della farmacia “Monte Rosa”. Poco prima, un uomo con il volto travisato da una mascherina bianca e un casco, è entrato all’interno della farmacia e dopo aver minacciato i dipendenti, ha prelevato dalle casse la somma di circa 700 euro riponendola in un sacchetto. L’uomo, prima di uscire dalla farmacia, ha fatto vaporizzare con dell’alcool il cassetto interno che aveva toccato a mani nude al fine di cancellare le sue impronte.

Uscito dalla farmacia. Si è disfatto del casco e della felpa ma è stato prontamente fermato dai “Falchi” della Squadra Mobile con l’ausilio del personale dell’Ufficio Prevenzione Generale immediatamente allertato. I poliziotti hanno trovato nascosto nelle calze il sacchetto con l’incasso appena asportato, mentre nella tasca dei pantaloni hanno rinvenuto un coltello multiuso. Il casco e la felpa indossati durante la rapina sono stati invece trovati nei pressi della farmacia, che è rientrata in possesso del denaro, mentre il 32enne è stato condotto presso il carcere di San Vittore a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’uomo, con precedenti specifici, scarcerato nell’ottobre del 2021 per la concessione dell’affidamento terapeutico, è risultato destinatario di un recentissimo ordine di carcerazione poiché non ha fatto più rientro nella comunità.