DESIGN WEEK, PRESIDENTE FONTANA: GIÀ 3.000 PERSONE AL 39° PIANO DI PALAZZO LOMBARDIA

Milano, 21 aprile 2023 – Sono già oltre 3.000 le persone che, da mercoledì, grazie alle aperture straordinarie fino a oggi solo serali, hanno potuto ammirare lo Skyline di Milano dal Belvedere al 39esimo piano di Palazzo Lombardia. Domani e domenica, invece, sarà possibile salire al Belvedere durante l’intera giornata, dalle ore 10 alle 18.

“Anche quest’anno – spiega il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana – in occasione della Milano Design Week, non solo abbiamo deciso di ospitare artisti e designer che, tra installazioni, mostre e performance, stanno trasformando piazza Città di Lombardia nel cuore pulsante della creatività internazionale, ma abbiamo voluto aprire il nostro Belvedere così da dare la possibilità anche ai tanti turisti che in questi giorni stanno riempiendo le strade di Milano di godere di un panorama mozzafiato”.

Redazione