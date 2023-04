Powervolley Milano un posto in finale in Gara 4 con Civitanova

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 aprile 2023 – Una partita che vale una finale: è come si presenta gara 4 di Semifinale Play Off Scudetto. Milano contro Civitanova in diretta RAI Sport (ore 18:00) tra le calorose mura dell’Allianz Cloud. In campo i beniamini del pubblico milanese sfidano i vincitori degli ultimi tre Scudetti con il proposito di mettere la parole fine alla serie dopo il sorpasso firmato mercoledì all’Eurosuole Forum.

L’Allianz Powervolley si gioca la partita più importante della stagione fino a questo momento, non soltanto per l’accesso in finale in palio, ma per il percorso che i meneghini hanno affrontato durante l’arco della stagione: dalla possibilità di rischiare di non accedere ai Play Off alla chance di chiudere i conti con i campioni d’Italia in carica di fronte al proprio pubblico che anche per questa gara è in dirittura sold out. L’orchestra di coach Piazza continua a regalare una storia di sport clamorosa: una squadra in grado di sovvertire ogni pronostico e che ha ribaltato gli equilibri di questa stagione, dando lustro a una pallavolo resiliente e strategica prima che fisica. Lo spettacolo che andrà in scena domani sera nell’impianto milanese può confermare ancora una volta Milano nel gotha del volley italiano. Il focus ora è tutto puntato su Gara 4 con Piano e compagni forti delle consapevolezze acquisite in questi Play Off e coscienziosi del fatto che avranno di fronte un avversario agguerrito che ha già dimostrato di poter ribaltare il fattore campo, in grado di recuperare la Semifinale 2021/22 con Trento e i Quarti 2022/23 dopo essersi trovata sullo 0-2.

DICHIARAZIONE

Agustin Loser (Allianz Powervolley Milano): «Sabato sarà difficile, penso che dobbiamo pensare ad ogni punto e non pensare a chiudere la partita velocemente, perché dobbiamo sapere che sarà una partita molto lunga, loro sono bravissimi. Se noi giochiamo come stiamo facendo penso che possiamo vincere anche in Gara 4».

STATISTICHE

Il match Allianz Powervolley Milano- Cucine Lube Civitanova sarà il confronto numero 23 tra le due società: 6 successi per Milano, 17 per Perugia.

PRECEDENTI IN STAGIONE: 6 precedenti – 3 nelle Semifinali Scudetto (2 successi Milano, 1 successo Civitanova), 1 nei Quarti di Coppa Italia (1 successo Milano), 2 in Regular Season (2 successi Civitanova).

PRECEDENTI NEI PLAY OFF: 3 precedenti nelle Semifinali Scudetto 2022/23 (2 successi Milano, 1 successo Civitanova).

EX

Nicola Pesaresi a Lube nel 2016/2017; Marco Vitelli a Lube nel 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016; Barthelemy Chinenyeze a Milano nel 2021/2022; Daniele Sottile a Milano nel 2015/2016

DIRETTA TV

Il match delle 18:00 Allianz Powervolley Milano – Cucine Lube Civitanova sarà visibile in diretta su RAI Sport con il commento di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta e in streaming sulla piattaforma OTT Volleyballworld.tv.

INFORMAZIONI DI INGRESSO ALL’ALLIANZ CLOUD

I cancelli apriranno alle ore 16:00, si raccomanda ai possessori di titoli d’accesso di recarsi all’Allianz Cloud con anticipo per evitare il più possibile code in biglietteria e al controllo accessi, visto il grande afflusso di spettatori che è previsto per domenica 16 aprile.

PROBABILI FORMAZIONI

Allianz Powervolley Milano: Porro – Patry, Loser – Piano, Ishikawa– Mergarejo, Pesaresi (L). All. Piazza.

Cucine Lube Civitanova: De Cecco – Zaytsev, Anzani – Chinenyeze, Nikolov – Yant, Balaso (L). All. Blengini.

Arbitri: Goitre Mauro, Piana Rossella (Carcione Vincenzo, Scotti Paolo)

Impianto: Allianz Cloud di Milano