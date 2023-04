Due escursionisti recuperati con l’elicottero in alta Val Camonica

(mi-lorenteggio.com) Brescia, 22 aprile 2023 – Ieri, i Vigili del Fuoco di Brescia, con le squadre di Edolo e Vezza d’Oglio, sono stati attivati per il recupero di due escursionisti stranieri, un uomo e una donna di 28 anni, in alta val Camonica, ad una quota di circa 1950 mt, nel comune di Monno. Contemporaneamente la sala operativa ha attivato l’elicottero VF, Drago 81, partito in breve tempo dalla sede di Varese. Recuperati dal mezzo aereo, infreddoliti, sono stati elitrasportati all’ospedale di Edolo e consegnati alle cure dei sanitari.

Redazione