Rho. Presentati a Mazzo i progetti PNRR per la frazione: in tutto oltre 5 milioni di euro

Nuove strutture sportive, case riqualificate, parco attrezzato e pista ciclabile

(mi-lorenteggio.com) Rho, 22 aprile 2023 – Un centinaio di mazzesi hanno accolto giovedì 20 aprile Sindaco e Giunta nel salone dell’Oratorio San Giovanni Bosco, messo a disposizione dalla Parrocchia, per la presentazione dei progetti PNRR per la frazione di Mazzo.

“All’interno di questa stagione di risorse pubbliche ricche, che non vedevamo da almeno 15 anni in città, abbiamo da subito deciso di partecipare a tappeto ai bandi perché la città ha vissuto anni difficili rispetto al bilancio, sono stati contratti gli investimenti e oggi Rho ne ha bisogno – ha precisato il Sindaco Andrea Orlandi – Abbiamo 30 progetti per 58 milioni di euro. La loro realizzazione è prevista con i collaudi entro il 2026. Le procedure sono complesse ma vogliamo incontrare la popolazione per illustrare i progetti e raccogliere idee e spunti. Saranno tre anni importanti, Rho cambierà volto in tante parti, anche quelle storiche. Chiediamo a tutti di sopportare il disagio che è finalizzato a fare un passo in avanti”.

Orlandi ha poi aggiunto: “In relazione ai cambiamenti che Rho sta vivendo rispetto a Mind e zona Merlata e qui nel quartiere industriale, vedo che si sta cambiando pelle senza quasi accorgersene. Abbiamo persone tra i 25 e i 45 anni e nuove imprese che scelgono la città perché vicina a Milano ma più vivibile. Condizioni esterne e investimenti pubblici che gemmeranno investimenti privati su aree private faranno sì che Rho possa vivere un momento di cambiamento che va però accompagnato. Non ci serve nessuno che da solo arrivi al traguardo e prenda la medaglia d’oro, serve che tutta la comunità arrivi anche per ultima ma unita al traguardo. Non sogno stellette e festoni, ma una città che arriva senza lasciare indietro nessuno”.

Gli assessori hanno quindi illustrato i progetti nel dettaglio. “E’ frustrante – ha detto Alessandra Borghetti assessore allo Sport – ricevere richieste dai cittadini, riconoscere che sono giuste e importanti ma non avere la disponibilità economica per accoglierle, ma il bilancio non ha risorse illimitate. Da Mazzo mi erano arrivate segnalazioni sul De Gasperi, si diceva che è un peccato vedere il campo da calcio in queste condizioni, che allenarsi lì è anche pericoloso per la tenuta del terreno, che accendere le luci ha costi notevoli e negli spogliatoi piove. Non appena c’è stata la possibilità, si è visto che potevamo presentare un progetto per avere un campo sintetico, rifare l’illuminazione, riqualificare gli spogliatoi e compiere un passaggio in più, con nuove tensostrutture polifunzionali dove creare coesione. In un solo centro potremo avere più discipline sportive che si incrociano. Abbiamo pensato al padel che tanto va di moda (siamo a una copertura del 63% delle richieste di strutture per questo sport) e alla ritmica, non per le agoniste che hanno bisogno di altezze elevate, ma per le più piccole. A Rho ci sono tantissime società e c’è richiesta di spazi. Nel 2026 Mazzo avrà un nuovo centro sportivo che rispetta i massimi standard energetici e con un bar per permettere la convivialità e la presenza di genitori e figli coinvolti in diversi sport”.

“La proposta con cui lo Stato si è candidato a portare a casa investimenti utili a far uscire dal momento di crisi intercetta sei tematiche, una di queste è lo sport unito all’inclusione sociale. E’ il bando che ha scelto il progetto: avevamo diversi progetti nel cassetto, questo era il più adatto a intercettare i finanziamenti PNRR e ci ha portato 2,5 milioni – ha chiarito Emiliana Brognoli, assessore ai Lavori Pubblici – Il primo cluster riguarda la realizzazione di nuove opere: Rho è uno dei 155 Comuni che ottengono finanziamenti. Per il secondo cluster siamo uno dei 97 aggiudicatari. Il campo in erba naturale diventa in erba sintetica omologato per la Lega nazionale dilettanti categoria eccellenza e approvato dal Coni. Avremo poi tre campi polifunzionali, un nuovo corpo spogliatoi e accessi carrai e pedonali, oltre alla sistemazione di aree esterne e sottoservizi. Per il padel sorgerà un’unica struttura divisa in tre aree, alta sei metri. Il riscaldamento a pannelli consentirà il frazionamento: potremo accendere solo laddove serve, evitando sprechi. Avremo due blocchi di spogliatoi per 12 atleti ciascuno con le docce, poi il bar e i servizi accessori. Nelle manutenzioni straordinarie rientrano la riqualificazione degli spogliatoi esistenti, la nuova copertura, l’efficientamento dell’illuminazione, la sostituzione dei serramenti, rampe di accesso e impianto fotovoltaico sopra la tribuna, per un totale di 603mila euro. Gli spogliatoi attuali presentano infiltrazioni, saranno rifatti e ci sarà una rampa per chi ha difficoltà motorie. Per le luci prevediamo di sfruttare i pali già esistenti sostituendo i proiettori aumentandone il numero e la qualità. I led garantiranno un risparmio significativo. Il fotovoltaico permetterà di produrre energia per alimentare soprattutto l’illuminazione, fortemente energivora”. Brognoli si è soffermata sulla scelta degli interlocutori poiché cattive manutenzioni possono generare nuovi costi: “Non è un passaggio indifferente, qualifica l’attività politica. Abbiamo chiesto al fornitore condizioni migliorative rispetto al manto erboso e garantirà manutenzioni fino a dieci anni. Siamo prossimi alla firma dei contratti, i lavori dovrebbero partire da ottobre e durare circa un anno”.

L’assessore al Patrimonio Nicola Violante ha illustrato il progetto Pinqua che andrà a incidere sugli edifici di via Rosselli 4 e 8 per i quali, mentre era assessore alle Politiche sociali, aveva ricevuto decine di richieste la cui presa in carico è stata posticipata per carenza di risorse: “Il progetto vale oltre 2,5 milioni, permetterà di riqualificare due stabili nelle parti esterne e nel cortile ma anche il parco interno del complesso e, a completamento, una pista ciclabile. Abbiamo partecipato insieme con Città Metropolitana, per la sistemazione esterna e la riqualificazione energetica delle case, la pista per le vie Morandi – Tommaso Grossi e Ospitate e il parco di via Rosselli. In tutto sono 88 alloggi di cui 5 privati, per 189 residenti. Faremo isolamento a cappotto esterno, sostituzione serramenti, inserimento valvole termostatiche, un fotovoltaico per ridurre i consumi elettrici. Disinfestazione e deblattizzazione. Ridaremo nuova vita ai due edifici, nel parco troveranno spazio area fitness e area corpo libero. A fine maggio si appaltano i lavori che inizieranno in autunno”.

A Valentina Giro, assessora all’Ambiente, illustrare i 500 metri di pista ciclabile: “Il progetto è semplice ma con una valenza importante, quella ora è una strada pericolosa per le bici: il PNRR ci permette di tutelare le bici e di collegare il tracciato al circuito di diversi percorsi ciclabili, ovvero le vie d’acqua attraverso i campi in collegamento ad Arese e Villa Arconati e da lì al Villoresi, le piste verso Mind e Fiera e centro città. Un altro tratto sarà finanziato dal PNRR per la super ciclabile che collegherà Milano a Legnano. Poi realizzeremo altri tratti fra centro e zona sud, per una rete che permette di muoversi in maniera sostenibile, una sfida per il futuro e la qualità della vita. Non ci sono grandissime risorse dal PNRR su viabilità, ma cercheremo di fare il possibile per ulteriori interventi nei quartieri. A breve collocheremo due dossi lungo via Togliatti richiesti dalla cittadinanza con raccolte di firme in passato, una risposta a un problema molto sentito nella frazione”.

Oltre a qualche curiosità sulle manutenzioni e i loro costi, i mazzesi hanno posto alla giunta numerose domande. Il consigliere comunale Paolo Bindi ha evidenziato come grazie a Fiera Milano le Olimpiadi 2026 arriveranno a Rho, sollecitando però la riqualificazione di via Risorgimento. Alessandra Borghetti ha precisato che potrebbe essere la squadra olandese a chiedere ospitalità e che serviranno strutture per gli spettatori e parecchi volontari. “Pensiamo a importanti eventi al teatro e al punto stampa a Villa Burba per far vedere al mondo le bellezze di Rho”, ha detto. Altri interventi hanno riguardato l’ipotizzata rotatoria ai piedi del ponte di Mazzo: l’assessora Giro ha spiegato che, dal momento che il progetto avrebbe reso via Risorgimento a fondo cieco, non è stato ritenuto accettabile. Si attendono studi sul traffico di attraversamento di via Tommaso Grossi per proporre soluzioni migliori. Quanto alla zona 30 km/h, Giro ha evidenziato come per la sicurezza grandi città come Milano e interi Paesi come la Spagna si orientino verso questa direzione.

I cittadini hanno richiesto i vigili di quartiere, servizi igienici alla fermata dei bus, attenzione per raggiungere l’ospedale Galeazzi e per far vivere piazza Costellazione. “Lungo via Risorgimento – ha concluso il Sindaco Andrea Orlandi – hanno sede aziende di vari settori, dobbiamo accompagnare la transizione verso il futuro, con attenzione anche a viale De Gasperi. Sabato 22 aprile riapre il chiosco al parco De Gasperi e stiamo riflettendo sulle scelte viabilistiche. Purtroppo in questa zona ci sono molti spazi privati a uso pubblico che rendono complicato procedere alle manutenzioni. Procediamo secondo priorità. Non riusciremo forse a rispondere a tutti i bisogni, ma teniamo conto di ogni segnalazione”.

Quanto alla segnaletica datata, l’assessore Giro ha chiarito che è stato realizzato un censimento della segnaletica verticale e ci sono da sostituire in città decine di cartelli sbagliati, non a norma o sbiaditi. Il Tavolo Mobilità cerca di dare risposte a tutti.