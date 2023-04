IERI PER LAZZA TRIONFO LIVE NELLA SUA MILANO @MEDIOLANUM FORUM

(mi-lorenteggio.com) Assago, 23 aprile 2023 – Dopo aver dominato le classifiche FIMI e EarOne dell’ultimo anno, monopolizzandone i vertici con l’album dei record SIRIO e la hit sanremese CENERE (Island Records), e dopo aver dato prova a Roma (in un gremitissimo Palazzo dello Sport) dell’autentica potenza di fuoco sprigionata dalla sua nuova avventura live, LAZZA sta entrando sempre più nel vivo del LAZZA OUVER-TOUR, prodotto da Vivo Concerti e Next Show e già completamente sold out.

Proprio ieri sera, dal Mediolanum Forum, il cantante e pianista multiplatino ha inaugurato con un colossale trionfo live la prima di tre serate da tutto esaurito nella sua Milano, proseguendo la catena di sold out di un tour che lo sta portando per la prima volta nei palasport più importanti d’Italia e all’Arena di Verona (in apertura della stagione dei concerti).

Con uno show spettacolare e performance sorprendenti, LAZZA si è letteralmente preso Milano, che lo ha accolto con un Forum traboccante di fan. L’abbraccio della sua città natale si è fatto ancora più caloroso quando, infilando un ospite speciale dietro l’altro, l’artista del roster Me Next è stato raggiunto sul palco dai colleghi e amici ANNA, Giaime, Fred De Palma e Capo Plaza, per poi intrecciare le sue barre con Sfera Ebbasta sulle note di PIOVE e s!r!, infiammando il pubblico in delirio con momenti indimenticabili.

Il viaggio al fulmicotone di LAZZA non si ferma e si appresta ora a toccare l’Arena di Verona (25/4) -in apertura della stagione dei concerti- e Torino (27/4), per fare poi ritorno nella sua Milano (29 e 30/4) e chiudere il cerchio a Napoli (3/5) e Bologna (6/5), regalando al pubblico uno spettacolo ad altissimo impatto e ricco di sorprese.

LAZZA OUVER-TOUR racchiude passato e presente di LAZZA, autentico animale da palco in grado di tenere alta, per oltre due ore di show, la carica di contagiosa energia e trascinante entusiasmo.

«Dall’uscita del mio ultimo album è trascorso solo un anno ma di cose ne sono successe così tante che sembra ne siano passati cinque! In questo periodo sono cresciuto artisticamente e a livello umano, e fare un tour nei palazzetti è oggi un sogno che si realizza, un obiettivo che ho da quando sono piccolo. Riempire i palazzetti è una bella responsabilità, sono al tempo stesso gasato e agitato! Il primo Mediolanum Forum è andato sold out in 40 minuti, il parterre del secondo in 2: ancora oggi sono incredulo, qualcosa di allucinante, incredibile. Mi rendo conto che quando apri il palazzetto crei l’evento, il pubblico sa che vedrà un qualcosa di irripetibile e pazzesco, al quale abbiamo lavorato tutti duramente. Non sono uno che si fa troppe aspettative nella vita, ma ad ogni disco che realizzo mi fisso un obiettivo: col primo disco mi ero promesso di fare i Magazzini Generali di Milano sold out, col secondo l’obiettivo era fare un tour nei club -avevo promesso ai miei fan un Alcatraz e ho sbagliato, ne abbiamo fatti due!; la speranza che ho per questo tour è che il pubblico possa tornare a casa con un mix di emozioni incredibili e con la voglia di tornare a un mio live. Il set dello show è stato pensato per far vivere momenti diversi, dal pezzo che fa saltare tutti a quello che fa pogare, fino al pezzo “da accendini” e quello più intimo ed emotivo al pianoforte. Sul palco porto tutta la mia energia e la mia carica, e condividerlo con musicisti fortissimi è sicuramente un bel valore aggiunto»

-LAZZA.

Ad affiancarlo on stage una band d’eccezione formata da Giovanni Cilio alla batteria, Luca Marchi al basso, Eugenio Cattini alla chitarra, Claudio Guarcello alle tastiere, e un ensemble di straordinari musicisti -quartetto d’archi e Emiliano Blangero al pianoforte- che, con arrangiamenti che attingono a piene mani dal mondo della musica classica, da sempre nel background di LAZZA, donano ai suoi brani una veste live inedita e spettacolare.

La poderosa produzione che sostiene lo show lascia il pubblico a bocca aperta: con un tris di enormi pod circolari di luci e video e una matrice di luce sul blackwall ad incorniciare la scena rendendo ogni brano unico e caratterizzato, il light design -a cura di Davide Pedrotti (Blearred) in collaborazione con Nicola Costamagna (Mork255)- e la scenografia dinamica abbagliano gli spettatori, quasi a ricordare SIRIO, la stella più luminosa del firmamento che dà il nome all’album dei record di LAZZA, mentre fiammanti giochi di fuoco contribuiscono a rendere le esibizioni ancora più incandescenti.

Con una scaletta potente che alterna hit multiplatino come CENERE (certificato Triplo Disco di Platino a due mesi dal suo podio al Festival di Sanremo), PANICO, MOLOTOV e la recentissima ZONDA (che in poche settimane ha già macinato chilometri e stream) ai pezzi più apprezzati del suo repertorio, i brani di LAZZA risuonano in una nuova adrenalinica versione live fra le gradinate dei palasport italiani, spianando la strada per gli appuntamenti estivi del LAZZA OUVERTOUR SUMMER 2023, da giugno sui palchi delle arene e dei festival più importanti della calda stagione. Biglietti disponibili su www.vivoconcerti.com, e nei punti vendita autorizzati. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.