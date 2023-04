Milano. Incidente in viale Corsica tra un taxi e un veicolo: gravissimo tassista – FOTO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 aprile 2023 – Incidente stamane intorno alle ore 8.00 in viale Corsico all’altezza con via Mugello, dove un taxi e un’auto si sono violentemente scontrati, uscendo di strada. Nell’incidente sono rimasti feriti autista e passeggero del taxi, (un 59enne e un 22enne), e il conducente e la passeggera della vettura, un uomo di 36 anni e una donna di 31 anni. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, un’automedica e alcune ambulanze, oltre alla Polizia Locale.

(foto da Facebook Assotaxi)

I due passeggeri sono stati trasportati in codice giallo al Policlinico, il conducente dell’auto anche lui in codice in giallo all’ospedale San Raffaele, mentre il tassista, rianimato sul posto, è stato trasportato al Niguarda in codice rosso in condizioni molto gravi.

V. A.