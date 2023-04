SICUREZZA, SARDONE (LEGA): “PRESIDENTE COMITATO SICUREZZA PICCHIATO DA BORSEGGIATRICI NELLA METRO”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 aprile 2023. “Esprimo solidarietà a Matthia Pezzoni, presidente del Comitato Sicurezza che da anni denuncia la delinquenza delle borseggiatrici rom con continue segnalazioni, video e sopralluoghi nelle metropolitane. Come ha segnalato sui social network, Mattia è stato vittima di una violenta aggressione dalle borseggiatrici nella giornata di ieri venendo colpito più volte al viso. Ormai l’emergenza borseggiatrici è sempre più evidente nel totale disinteresse del sindaco e della sua giunta. Chi segnala chi delinque rischia, come in questo caso, aggressioni ma per la sinistra sono loro i colpevoli che non devono riprendere ed evidenziare scippi e furti. Per fortuna il governo sta lavorando ad una legge per riportare legalità e stroncare questo fenomeno. La sinistra invece vuole continuare a garantire impunità a questi personaggi e vuole censurare i continui furti. Per loro l’insicurezza diffusa va nascosta. Ribadisco la mia vicinanza a chi ogni giorno si impegna a diffondere video e notizia su questa situazione e ad segnalare ai cittadini di prestare attenzione alle borseggiatrici. Quando si sveglierà il Comune per cercare di arginare questo fenomeno, garantendo sicurezza ai pendolari, agli anziani e ai turisti?” Così in una nota Silvia Sardone, eurodeputata e commissario cittadino della Lega a Milano

Nella foto Matthia Pezzoni, dopo l’aggressione

Redazione