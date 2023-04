Vigavano. Ha ucciso il fidanzato di sua sorella, arrestato

(mi-lorenteggio.com) Vigevano, 23 aprile 2023 – Ieri, la Polizia di Stato di Pavia, l’altra notte, ha sottoposto a fermo d’indiziato di delitto, un uomo di 36 anni, indagato per l’omicidio del fidanzato di sua sorella, un uomo di 28 anni, in una operazione lampo che ha portato al rintraccio del responsabile del delitto dopo sole 5 ore dal fatto.

L’omicidio è avvenuto intorno alle ore 22.35 dello scorso 20 aprile, a Vigevano, in un appartamento in una via semicentrale.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Pavia e del Commissariato di P.S. di Vigevano, che intervenivano prontamente sul posto, l’omicidio è scaturito dopo che la vittima ha percosso la fidanzata, colpendola con un televisore alla testa, per futili motivi.

A seguito di tale azione, il fratello della ragazza, presente al fatto, sarebbe intervenuto sferrando violentemente una serie di pugni fino a provocare la morte dell’uomo.

Il fatto si è verificato alla presenza dei famigliari del fermato. È giunta, dunque, un’ambulanza del 118 AREU che ha richiesto l’intervento della polizia.

Gli operatori della Polizia di Stato, hanno immediatamente approntato tutte le attività relative all’acquisizione di elementi di prova, grazie al certosino lavoro della Polizia Scientifica ed alle indicazioni dell’Autorità Giudiziaria, all’individuazione e all’escussione di testimoni e quelle dirette alla ricerca del presunto autore del fatto, che prima dell’arrivo dei soccorsi si era allontanato dal luogo.

Le ricerche, grazie alla conoscenza del territorio e della rete di frequentazioni della persona da ricercare ricostruite dalla Polizia, hanno consentito la sua cattura.

Sulla scorta dei gravi e concordanti elementi di reità acquisiti sul conto dell’uomo, nonché su specifici elementi che hanno fatto ritenere fondato il pericolo di fuga, essendo peraltro lo stesso senza fissa dimora, l’indagato è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e associato alla Casa Circondariale di Pavia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.