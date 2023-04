Milano, con il Salone del Mobile +47% di noleggi monopattini

I dati di Bird: “I grandi eventi possono essere sostenibili, la micro mobilità è un partner ideale”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 aprile 2023 – Il Salone del Mobile di quest’anno è stato sinonimo di micro mobilità. Bird, multinazionale leader nel settore, svela i dati di noleggio al termine dell’evento nel capoluogo lombardo. Durante la manifestazione, dal 18 al 23 aprile, è stata registrata una crescita vertiginosa nell’uso dei monopattini disponibili in città: +47%, rispetto allo stesso periodo del mese precedente.

I numeri sono stati estremamente positivi fin dai primi giorni e si sono confermati costanti per tutto il periodo dell’evento.

Si tratta di una percentuale che rivela la scelta di tanti cittadini milanesi di spostarsi in monopattino per raggiungere il Salone. Un’opzione gettonata anche da numerosi turisti, che hanno preferito questa soluzione all’interno della città invece di ricorrere a mezzi di trasporto pubblico o privati.

“È la dimostrazione – dice Giorgio Cappiello, capo relazioni istituzionali di Bird per l’Italia – che i grandi eventi possono essere anche sostenibili: le manifestazioni di richiamo internazionale, fondamentali per l’economia e lo sviluppo di realtà come Milano, non sono necessariamente impattanti sull’ambiente per quanto riguarda i trasporti. I numeri dei noleggi di Bird ci raccontano che nella popolazione c’è ormai un interesse sempre più marcato nella possibilità di muoversi con autonomia, libertà e indipendenza. La micro mobilità rappresenta un partner strategico per Milano e i suoi grandi eventi che la contraddistinguono“.

V.A.