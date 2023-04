Powervolley Milano. La resa dei conti: Milano contro Civitanova per un posto in Finale Scudetto

(mi-lorenteggio.com) MILANO, 24 aprile 2023 – – Quinto match, quello decisivo, tra Milano e Civitanova all’Eurosuole Forum martedì pomeriggio per decidere la formazione che andrà in Finale Scudetto. Fischio d’inizio fissato alle ore 18:00 (diretta su Volleyballworld.tv), chi vince andrà a giocarsi la possibilità di guadagnarsi il Titolo, chi perde andrà a disputare la finale 3°-4° posto contro la perdente tra Trento e Piacenza.

Domani i meneghini si troveranno di fronte ad un altro appuntamento da “dentro o fuori” per continuare la loro corsa nei Play Off. Una carezza alla finale quella che hanno dato Piano e compagni in gara 4 (avanti 2-1 e 22 pari nella quarta frazione), che è sfumata quando la Lube è riuscita ad aggiudicarsi il tie break e la parità della serie. Non è finita finché non è finita: la Lube insegue la sesta finale consecutiva, per gli uomini di Piazza invece sarebbe la prima nella storia del Club, un risultato impronosticabile all’inizio di questi Play Off, ma che la squadra milanese ha dimostrato sul campo di sapersi guadagnare.

Entrambe le formazioni hanno a disposizione l’ultima chance per centrare l’obiettivo, con il fattore campo che è già saltato due volte (Gara 3 e Gara 4). Le due squadre si conoscono bene e, al di là degli aspetti tecnico-tattici che gli staff hanno poco tempo di analizzare tra una gara e l’altra, a fare la differenza sarà la forza mentale da incamerare in un match che promette fuochi d’artificio, degno dell’imprevedibilità che anche la serie di Semifinale Play Off ha regalato agli appassionati e non.

DICHIARAZIONE

Roberto Piazza (Coach Allianz Powervolley Milano): «Come contro Perugia, sarà l’ultimo round da giocare contro Civitanova in ogni caso. Le due squadre si conoscono bene, si sono date botte da orbi nelle prime quattro partite alternando alcune giocate straordinarie a qualche errore evitabile. Adesso 0-0, palla al centro. Vincerà chi darà l’ultima botta vincente: sarà una gara da disputare ai punti, sarà un match da disputare sul ring, sicuramente che finirà anche questo ai punti. Noi ci stiamo attrezzando, abbiamo uno zaino pieno di risorse, vedremo di metterle in campo tutte».

STATISTICHE

Il match Cucine Lube Civitanova- Allianz Powervolley Milano sarà il confronto numero 25 tra le due società: 6 successi per Milano, 18 per Civitanova.

PRECEDENTI IN STAGIONE: 7 precedenti – 4 nelle Semifinali Scudetto (2 successi Civitanova, 2 successi Milano), 1 nei Quarti di Coppa Italia (1 successo Milano), 2 in Regular Season (2 successi Civitanova)

PRECEDENTI NEI PLAY OFF: 4 precedenti nelle Semifinali Scudetto 2022/23 (2 successi Milano, 2 successo Civitanova).

EX

Nicola Pesaresi a Lube nel 2016/2017; Marco Vitelli a Lube nel 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016; Barthelemy Chinenyeze a Milano nel 2021/2022; Daniele Sottile a Milano nel 2015/2016

DIRETTA TV

Il match delle 18:00 Cucine Lube Civitanova – Allianz Powervolley Milano sarà visibile in diretta su streaming sulla piattaforma OTT Volleyballworld.tv.

PROBABILI FORMAZIONI

Cucine Lube Civitanova: De Cecco – Zaytsev, Anzani – Chinenyeze, Nikolov – Yant, Balaso (L). All. Blengini.

Allianz Powervolley Milano: Porro – Patry, Loser – Piano, Ishikawa– Mergarejo, Pesaresi (L). All. Piazza.

Arbitri: Cesare Stefano, Zavater Marco (Cerra Alessandro)

Impianto: Eurosuole Forum di Civitanova Marche