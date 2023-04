MILANO. “PIAZZE APERTE PER OGNI SCUOLA”, 87 PROGETTI RISPONDONO ALL’AVVISO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 aprile 2023 – Sono 87 le proposte che hanno risposto all’avviso pubblico “Piazze Aperte per Ogni Scuola”, promosso dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Agenzia Mobilità Ambiente Territorio (AMAT), Bloomberg Associates, National Association of City Transportation Official (NACTO) e Global Design Cities Initiatives.

Sono 600 in totale i gruppi e le associazioni che hanno aderito alla richiesta di presentare un progetto per la realizzazione di nuove Piazze Aperte in prossimità di scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado. Da un’analisi preliminare le richieste di pedonalizzazione riguardano un totale di 90mila metri quadri mentre sono 250 le scuole coinvolte.

Mercoledì 3 maggio dalle ore 16 a Base Milano in via Bergognone 34 si terrà l’iniziativa di confronto aperto alla cittadinanza sui progetti di “Piazze Aperte per Ogni Scuola” a cui parteciperanno i promotori che si confronteranno con i tecnici del Comune di Milano e con gli amministratori dei Municipi.

Tutte le proposte ricevute saranno analizzate per verificare la fattibilità tecnica ed economica; quelle giudicate positivamente diventeranno la base per il progetto di realizzazione.

Le proposte di Piazze Aperte per Ogni Scuola divise territorialmente: dieci per il Municipio 1; dodici per il Municipio 2 e altrettante per il Municipio 3; undici per il Municipio 4; cinque per il Municipio 5; dieci per il Municipio 6; sette per il Municipio 7; otto per il Municipio 8; dodici per il Municipio 9.